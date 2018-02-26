ظل صامويل بيكيت وفرناندو أرابيل بعاصمة الرستميين

صراع مع الوجود وتجاوز هوس الانتظار في «نستناو..ف..حيط»

تعود الفرجة إلى عاصمة الرستميين، في صورة وكأنها تحتفل بميلاد حياة جديدة، والتي حملها العرض الشرفي لمسرحية « نستناو..ف ..الحيط» لمخرجها حليم زدام، احتضنتها قاعة سينما «الكازينو» سابقا والتي تدخل منافسة اللبؤة الفضية للمسرح الواقعي في طبعتها الوطنية الأولى، وأبدع في العمل ابن مدينة المقراني، ليجسد إحدى روائع صامويل بيكيت عن نص «في انتظار قودو» ومسرحية «فاندوليز» لفرناندو أرابال، في إعداد دراماتيكي يصور الصراع الدائم مع الحياة والوجود وتخطي الانتظار.



الأمل في بلوغ ما نريد وتحقيق ما نصبو إليه، هي تطلعات كل فرد في الحياة، قد تجد سبيلا لتجسيدها وقد تصطدم بمصاعب قد تحول بينها وبين الرغبة في مستقبل أفضل، وبين هذا وذاك ركز المخرج حليم زدام في صورة اخراجية بسيطة وجوهرية تترجم فكر أعمال صامويل بيكيت، والتي كانت تأتي وفق الانسان المعاصر، وبالفكاهة السوداء شرح المخرج عرضه المسرحي «نستناو ف حيط» آمال كل واحد في انتظار اللامعلوم، وعلى مدار ساعة من الزمن نجد أربع شخصيات التي تصارع اللاشىء وتنتظر اللاشيء، الذي إن لم يأت غدا يعودون مجددا، والتي أعطى فيها أيضا معاناة المبدع والفنان الذي جسده في صورة البهلواني، الذي يخضع لسيده في صورة مقربة للسلطة، والتي أبدع فيها الممثل أسامة شلاغة، ومن بيكيت إلى فاندو وليز، لفرناندو أرابال والتي جسدها في ثلاث شخصيات التي تمشي إلى اللاشيئ مع أمل الوصول إلى اللاشيئ، في تصاعد درامي لم يلغ استعمال السينوغرافيا التي، استغل فيها كل الفضاء. العمل الذي شارك فيه كل من عقبة بوعافية عيسى، فراطسة فارس بن عبد الرحمان، صلاح الدين بن مهيدي، عماد الدين عبد السلام.

عرض ثمرة 8 أشهر لورشة إعداد الممثل

من جهته، قال حليم زدام إنه استعان بمقاربات لمجموعة تدور في حلقة مفرغة ومجموعة أخرى تنظر في اللاشيء أن موضوع العرض يتوافق والواقع المعاش، كما أراد أن يضع لمسته الخاصة في عمل بيكيت التي يتناولها بطريقة تشاؤمية، والتي أعطى لها لونا آخرا عكس اللون الرمادي الذي كانت تطغى على أعمال بيكيت، من خلال استعماله للإضاءة، بألوانها المتعددة، وعن سؤال «المحور اليومي» بخصوص عدم تحديد المكان، رد زدام أنه لا تحديد المكان في عروض العبث، معرجا في حديثه عن بعض الأقوال التي صرح بها بيكيت، حيث قال إن شخصياته موجودة في مكان ما وفي طريق وفضاء ما، وهو ما قام به المخرج من خلال عكس الديكور سواء في غصن الشجرة ، أو القمر أو حتى بقايا الجدار، وهو ما يترجم رسالته الرامية إلى انتظار المجهول. وقال إن العرض تم التحضير له قرابة 8 أشهر، لشخصيات كانت ثمرة ورشة إعداد الممثل، التي يحرض فيه على اعدادهم بطريقة أكاديمية، وكانت أول تجربة معهم، مشيرا إلى أن العمل سيشهد في كل عرض تطورات أخرى.

من تيارت: نـوال الـهواري