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الدوكالي وزياد غرسة في حفل كبير بالأوبرا

بجاية تحتضن الطبعة الرابعة لجائزة الهاشمي قروابي

  13 مارس 2018 - 12:12   قرئ 34 مرة   0 تعليق   ثقافة
بجاية تحتضن الطبعة الرابعة لجائزة الهاشمي قروابي

ستقام الطبعة الرابعة للمسابقة الوطنية لترقية واكتشاف المواهب الشابة لجائزة الهاشمي قروابي في 29 ماي إلى غاية 1 جوان من العام الجاري ببجاية، حسبما كشفت عنه أرملة الراحل شهيرة قراوبي، مثمنة فكرة الخروج من المركزية وانتقال النشاطات خارج العاصمة، في حين ستنشط الجمعية حفلا مغاربيا بدار أوبرا الجزائر بوعلام بسايح، من توقيع الفنانين المغربي عبد الوهاب الدوكالي والتونسي زياد غرسة.
 
تنظم جمعية الهاشمي قروابي أسبوع جوهرة لمسات نسائية من 08 إلى 15 مارس، وأفادت شهيرة قروابي في حديثها للمحور اليومي على هامش الأسبوع الثقافي الذي يحتضنه قصر الثقافة مفدي زكرياء بأن أجندة الجمعية الثقافية الهاشمي قروابي تتضمن عدة نشاطات في الجزائر وخارجها، وجاء أسبوع جوهرة تكريما للفن النسوي الجزائري، مشيرة إلى دور المرأة وأهميتها في المسيرة الفنية للفنان الراحل الهاشمي قروابي الذي غنى للمرأة، على غرار أغانيه «عويشة» و»يامنة» و»مريم»، وقد شاركت المرأة في تنظيم هذه التظاهرة، مؤكدة أن روح صاحب أغنية «البارح كان في عمري عشرين» ما زالت تحوم بينهم. كما كان للجمعية لقاء للحديث عن اليوم التحسيسي لسرطان الثدي، كما سيكون في 14 مارس لقاء لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن عرض فيلم للمخرج السعيد علمي الخاص بمرض التوحد. وسيكون في 19 من ذات الشهر حفل اختتامي مغاربي بدار الأوبرا ينشطه كل من الفنان عبد الوهاب الدوكالي من المغرب، وزياد غرسة من تونس، ونادية بن يوسف وتلامذة الهاشمي قروابي من الجزائر.
وسيستكمل التلاميذ النشاط من 29 ماي إلى 1 جوان بالمسرح الجهوي عبد المالك بوقرموح ببجاية للمشاركة في جائزة الهاشمي قروابي في طبعته الرابعة للمسابقة الوطنية لترقية واكتشاف المواهب الشابة، التي أكدت نجاحها. وقالت المتحدثة إن المميز في هذه المسابقة التخلص من المركزية عبر مشاركة كل مدن الجزائر، بدليل أن كل طبعة تستضيفها ولاية من ولايات الوطن، وهو ما حدث السنة الماضية بمدينة عنابة، لتكون مدينة بوجي الحاضنة للطبعة الرابعة لهذا العام، باعتبار أن الشعبي ليس ملكا للعاصمين فقط بل لكل الشعب بمختلف ربوع الوطن. وأكدت قروابي أن الطبعات الماضية شهدت إقبالا كبيرا من الشباب الذي يعتبر الحافز الأول لخلق الاستمرارية والمضي قدما نحو تقديم الأفضل، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل -حسب أرملة قروابي- عن أصالة وعراقة هذا الفن رغم كل ما تواجهه الساحة الفنية من تحديات من شأنها أن تهدد هذا الطابع، ورغم كل هذا -تضيف المتحدثة- فهناك شبان أثبتوا ولعهم بهذا الفن الذي سيبقى مخلدا للتراث الفني الجزائري وهويتنا الثقافية.
وأشارت شهيرة قروابي إلى أنهم اعتادوا على اختيار اسم فنانين من العاصمة كأعضاء في لجان التحكيم إلى جانب اسم ثالث من الولاية التي تحتضن الحدث، وهو ما كان في الطبعة السابقة باختيار إسماعيل هني توزوت من البليدة، في حين سيكون اسم عبد القادر بن دعماش حاضرا ضمن الطبعة الرابعة إلى حين اختيار بقية الأسماء. وستشهد افتتاحية الحفل الذي سيقام على مستوى دار الأوبرا أداءً من تلامذة مدرسة الهاشمي قروابي ممن توجوا في الطبعات السابقة وتم إثرها إنشاء فرقة «البارح» التي تحمل اسم عنوان أحد اشهر أغاني الفنان الراحل الهاشمي قروابي.
نـوال الـهواري

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