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الاحتفالات تتزامن وعيد النصر

«الجزائر تتنفس شعرا» محور ملتقى وطني بالعاصمة

  18 مارس 2018 - 10:23   قرئ 33 مرة   0 تعليق   ثقافة

سيكون الجمهور العاصمي على موعد مع فعاليات الملتقى الوطني راهن الشعر الجزائري ومهرجان عيد النصر، الذي ينظمه بيت الشعر الجزائري يحتضن نشاطاته المسرح الوطني محي الدين بشطارزي، المكتبة الوطنية وقاعة الموقار وذلك في الفترة بين 19و20 و21 مارس الجاري، لتكون فرصة لإعادة بعث جنس الشعر واستكشاف واقع التجربة الشعرية الجزائرية وإبراز خصائصها في زمن أجمع المبدعون على أنه زمن الرواية.
 
قال الاكاديمي والشاعر عاشور فني إن التظاهرة التي جاءت تحت شعار «الجزائر تتنفس شعرا» تتضمن فعاليات عديدة منها ملتقيات علمية ومحاضرات والذي جاء من أجل تسليط الضوء على راهن الشعر الجزائري في الوقت الحالي، وهو ما جاء من خلال إنشاء بيت الشعر الذي تأسس العام الماضي أمام ما أضحى يعاني منه الشعر حاليا، وجهودهم رامية إلى تقييم هذه المكانة ضمن الساحة الثقافية.  فضلا عن تنظيم قراءات شعرية حرة بإقامة الفنانين بزرالدة لتكون جسر إعادة العلاقة بين الشعراء الجزائريين والسماح للتجارب بالتعارف فيما بينها، كما سيكون هناك تقديم الأعمال الشعرية التي أضحت في الوقت الراهن لا تتجاوز 1بالمئة خلال حضورها في المعارض وجاء هذا حسب فني متابعات أجريت طيلة سنوات، بحيث سيبرمج معرض خاص بالنصوص والمؤلفات الشعرية وأضاف ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية التي عقدت صباح أمس بالمسرح الوطني أنهم استقبلوا عدة طلبات ثقافية من طرف مديريات الثقافة للولايات وكذا المكتبات من أجل تنظيم أنشطة خارج العاصمة والانتقال إلى المدن الداخلية، وعليه فإن الملتقى الوطني هو محاولات لتقديم عرض ثقافي للمحيط وإعادة الثقة للشعر والشعراء امام تجارب اثبتت نفسها في عدة مدن داخلية.ومن جهته قال علاوة كوسة الذي حضر الندوة إلى جانب الشاعر سليمان جوادي الذي ترأسها إن تأسيس بيت الشعر له خلفياته ومؤسساته، مشددا على ضرورة أن يكون للشعر الجزائري مكانته في الساحة الشعرية، منوها عن حاجتهم إلى حوار سلس بين الأجيال الشعرية. واكد على ان الجزائر لهخا من القامات الشعرية ما يؤهلها لأن تكون ذا مشهد شعري قوي. 
نـوال الـهواري

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