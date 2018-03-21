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يعد من المخرجين الواعدين في السينما الأمازيغية

كمال سحاكي يمثل الجزائر في المهرجان الكندي «مناظر افريقيا»

  21 مارس 2018 - 11:26   قرئ 22 مرة   0 تعليق   ثقافة
كمال سحاكي يمثل الجزائر في المهرجان الكندي «مناظر افريقيا»

تصنع الإرادة وحدها المعجزات في المجال الثقافي، ومثال المخرج الواعد، كمال سحاكي، خير دليل على ذلك، فالشاب الذي ينحدر من آعالي جبال «جرجرة» والذي تعلق منذ صغره بخشبة المسرح حيث أدى العديد من الأدوار في مسرحيات مختلفة، تألق واستطاع بفضل إصراره على تقديم الجديد في كل إطلالة له جلب اهتمام المحترفين، فمن المسرح اقتحم الفن السابع قبل أن يتلقى مؤخرا دعوة للمشاركة بفيلمه الأخير «موقفي» ي مهرجان مناظر افريقيا المرتقب شهر أفريل المقبل بكندا.

صال هذا الشاب في معظم قرى منطقة القبائل ونال احترام الجمهور بأدواره المختلفة في مسرحيات -كانت لفترة طويلة متنفس السكان- وكغيرة من هواة الخشبة عمل كمال سحاكي على إسعاد الناس في شخصيا تقمصها تعكس الحياة اليومية، وكل صغيرة وكبيرة يمر بها الفرد في العمر، وكان للابتدائية التي درس فيها بمسقط رأسه «أيت عبد المومن» في واضية الفضل الكبير في بزوغ نجمه حيث لفت انتباه أساتذته بإمكانياته فدعموه كثيرا ولم يكبحوا طموحه قبل أن يؤسس فرقة مسرحية للشبان بقريته ويمنح بعدا احترافيا لمسيرته الفنية بالمسرح الجهوي كاتب ياسين لتيزي وزو عام 2010. ولأن اكتشاف الفنون يولد الفضول غالبا، فضل فتح صفحة أخرى في الفن والثقافة باقتحام عالم التمثيل أين وضع بعض المخرجين كل الثقة فيه، فظهر على الشاشة في بعض الأفلام القصيرة
-طغى عليها طابع الفكاهة- على غرار الماراطون في القرية، حريروش، ثنفيفث، ونسيج العنكبوت. 
في عالم السينما، بدأ كمال سحاكي كممثل قبل أن يقتحم عالم الإخراج بفيلم «بين أيديك»، ثم يليه «اليمين»، «منطقة القبائل»، قبل أن يخرج الفيلم الذي نال رواجا في مسيرته بعنوان «موقفي» والذي تناول أحداث العشرية السوداء وبعض المظاهر الجديدة التي باتت دخيلة على المجتمع الجزائري.
ومنذ أيام -وبعد النجاح المحلي لهذا الإنتاج- تلقى كمال سحاكي دعوة من طرف منظمي مهرجان «مناظر افريقيا» الذي ستحتضنه كندا من 13 إلى 23 أفريل المقبل،  في طبعته الرابعة والثلاثين كما سيشارك بهذا الانتاج السينمائي في مهرجان الفيلم الأمازيغي  من 6 إلى 10 أفريل المقبل.   
طموح كمال سحاكي كبير في تشريف السينما الأمازيغية والجزائرية في الخارج ولا يريد التوقف عند هذا الحد، بل سيمنح الكثير في حال توفر كل الإمكانيات للمضي قدما.
ز.أ سعيد

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