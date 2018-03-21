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قال إنها ظلت حبرا على ورق.. محمد بلقيصرية:

«نطالب وزارة الثقافة بتسريع الاستفادة من إنشاء مؤسسات للإنتاج»

  21 مارس 2018 - 11:36   قرئ 21 مرة   0 تعليق   ثقافة
«نطالب وزارة الثقافة بتسريع الاستفادة من إنشاء مؤسسات للإنتاج»

طالب المخرج المسرحي محمد بلقيصرية الجهات المسؤولة في الوفاء بوعودها فيما يخص الاستفادة من إنشاء مؤسسات للإنتاج والاستثمار فيها، بعد تمكينهم من قروض من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «الأونساج» و»كناك»، وأن القاعات السينمائية لم يسمح لهم باستغلالها، متهما القنوات الخاصة بالتلاعب في الإنتاج.
 
هاجم المسرحي محمد بلقيصرية الجهات المسؤولة على القطاع الثقافي، أمام الإهمال الذي طالهم فيما يخص المشاريع الاستثمارية التي وعدوا بها فيما يخص إنشاء مؤسسات إنتاج عبر الولايات الداخلية، واعتبر أن سياسة المركزية لازالت تطغى حول استغلال المشاريع في القطاع الثقافي، حيث صرح بلقيصرية في حديثه لـ»المحور اليومي» «تخرجنا من المعهد العالي للفنون الدرامية لمهن الفنون العرض والسمعي البصري، كانت بعض الوعود من طرف الوزيرة السابقة خليدة تومي إلى نادية لعبيدي إلى غاية الوزير الحالي عزالدين ميهوبي، مفادها إنشاء مؤسسات للإنتاج على حسب الولايات كوننا كنا في العاصمة، وكانت الدولة قد أعطت بعض الامتيازات في الاستثمار خاصة  في هذا المجال.
ومن هذه الامتيازات يضيف المتحدث «أنه عند التوجه إلى الهضاب العليا، أو الجنوب سواء الامتيازات الجبائية أو من ناحية العقار الصناعي الذي فتحته الحكومة للشباب من أجل أن يستفيد من القاعات المغلقة للسينما وهو ما يحدث مؤخرا من إعادة فتح هذه الأخيرة. والتي لم نستفد منها، خاصة القاعات التابعة للديوان الوطني للثقافة والإعلام التي أضحت المسير الأول للقاعات بوهران وتيارت التابعة لها والتي سحبت منها مؤخرا لتوكل للوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي، وقال إن هناك عدة قاعات لمدن مجاورة التابعة لولاية تيارت، ولم نستفد منها أيضا في إطار الإنتاج السينمائي.أما فيما يخص صندوق الدعم «فداتيك» قال بلقيصرية «لم نتلقى أي دعم، وكل القروض التي تسلمناها من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» و»كناك»، أضحت حبرا على ورق ولم نلتمس أي شيئ، سواء فيما يخص كتابة سيناريو أو اخذ أي دعم من المديريات المختصة في الدعم السينمائي وحتى الصناعة السينمائية التي تتضمن حتى الورشات، وهنا يبقى سؤال مطروح حول الجهة المخولة بالاستفادة من هذه الميزانية».
فالمشاريع التي خاضها هؤلاء كان الاستفادة منها يخضع لشروط واولها أن يكونا حاصلين على ديبلوم تحت رعاية وزارة الثقافة، وهو ما حصل رغم أننا كان بإمكاننا ان نشغل مناصب مسؤولين. وشدد  محدثنا على أهمية الصناعة السينمائية في عهد الوزير السابق عبد المجيد تبون، أمام التكاليف الباهضة التي تنفق على المسلسلات الأجنبية والمسلسلات التركية، في حين يمكن أن تنجز أعمال بتكاليف أقل، وأن الرزنامة التي تسير وفقها القنوات الخاصة التي تتلاعب بالإنتاج وأنها ليست نفسها التي يعتمدها التلفزيون الجزائري فالدقيقة الواحدة في أي قناة تبتاعها بـ 8000 دج، والتلفزيون الجزائري بـ 30 ألف دينار. وأكد على أن هناك قانون يسمح لك حينما تكون منتج سينمائي يمكن أن تكون المنتج المنفذ للتلفزيون الجزائري فلمن توجه هذه الميزانيات.
نوال الهواري

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