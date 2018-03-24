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الفنان جمال طالبي سفير الجزائر في الملتقى الدولي "هوارة" للفنانين التشكيليين بالمغرب

  24 مارس 2018 - 13:03   قرئ 71 مرة   0 تعليق   ثقافة
الفنان جمال طالبي سفير الجزائر في الملتقى الدولي "هوارة" للفنانين التشكيليين بالمغرب

من المنتظر ان يكون الفنان التشكيلي جمال طالبي سفيرا للجزائر في الملتقى الدولي هوارة للفنانين التشكيليين الذي تحتضنه المملكة المغربية الشقيقة أيام 08، 09 و10 أفريل المقبل. الحدث الذي تنظمه جمعية "نوارة" بمدينة أولاد تايمة بإقليم تارودانت وضع تحت شعار "التشكيل...قيم، تسامح وسلام" الذي يعكس الأفكار السامية والرسالة النبيلة للفن التشكيلي خدمة للإنسانية والثقافة بمختلف ابعادها. حيث أن اختيار اسم جمال طالبي ليكون طرفا في هذه التظاهرة الدولية لم يكن اعتباطيا وإنما لما له لمسة إبداع في لوحاته الفنية التجريدية التي يحاول من خلالها وفي كل مرة إبراز عمق بانورامي لعرض فكرة مركزة من نسج خياله الذاتي المكبوت أو صورة واقعية مع إعطاء لمسته الشخصية لتكون بعيدة وبأشكالها الهندسية عن السهل الممتنع وتجعل ناظرها يقع في حب ألوانها قبل أن بغوص في مفهوم خلفياتها التي تكون في الغالب الأحيان عبارة عن مزيج لمخيلته التي تكون همزة وصل بين ما هو متعلق بالطبيعة والكون المجرد. وصرح جمال طالبي لـ"المحور اليومي" أن ريشته الذهبية منحها الثقة الكاملة لتكون الناطقة الرسمية على الأبيض الناسع لروحه ومشاعره الداخلية التي تارة ما تكون عبارة عن تسريب لمخيلته المحفوفة بالأحداث السارة، الصادمة، القلق، الرضا وغيرها من الأفكار التي يكون في لب موضوعها الفنان بمثابة المحور الرئيسي لانسجامه الشخصي في لوحاته التي من الصعب أن يكون محايدا في مضمونها التي تلخص وببساطة حياة الرسام بمرارتها ولذتها وقصة حبه وتعلقه بفنه التشكيلي التجريدي الذي يعطي للمتمعن فيه حرية التخيل والتفكير لفهم ما وراء الصورة التي تبقى ومن رغم كل شيء مستمدة من حقيقة واقعية ذات تأثير عميق ببيئة صاحبها وكل ما يحيط به من ألوان وأفكار اجتماعية كانت أو ثقافية وحتى منها السياسية.  وعن المشاركة في الملتقى الدولي هوارة للفنانين التشكيليين بالمغرب أفاد جمال طالبي قائلا: "انه شرف عظيم لي ان أكون سفيرا للجزائر في هذا الملتقى الذي يحتضن فعالياته المغرب الشقيق، كما أنه فخر واعتزاز كبير بأعمالي التي أعطت صدى وبعدا عالميا من رغم كل الظروف". هذا ويعد الفنان التشكيل جمال طالبي من مواليد 1976 بإحدى قرى منطقة القبائل بولاية برج بوعريريج، حيث تخرج من مدرسة الفنون الجميلة بمستغانم في عام 1998 التي تخرج منها في 2002 بشهادة دراسية في الفنون العامة قبل أن يتحصل في 2003 على شهادة في الفنون الجميلة تخصص "الرسم".  وهو من الفنانين التشكيليين الذين كانت لهم الفرصة وبأعماله المتميزة ان شارك في العديد من الملتقيات والمعارض الوطنية وحتى الدولية، وهو حامل لشهادة دراسية من مدرسة الفنون الجميلة التي تخرج منها عام 2002، وقد انتزع طيلة مسيرته الفنية وبجدارة العديدة من الجوائز على غرار حيازته على الجائزة الأولى في صالون الفنون البلاستيكية بمتحف أحمد زبانة بوهران عام 2012، وهي نفس السنة التي تحصل على الجائزة الأولى في الطبعة السابعة لجائزة "قونتاس"، فضلا عن جائزة "القوسبي" المنظم من طرف مركز السعودية للفنون البلاستيكية. وغريها من الجوائز الأخرى التي أثرى بها سجل مسيرته الفنية المتواصلة.

أغيلاس. ب

 

 

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