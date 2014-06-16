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يشارك فيه فنانون تشكيليون محترفون وهواة

"سوق الفن" ..فضاء الإبداع الجزائري في ربيع الفن

  03 أفريل 2018 - 16:28   قرئ 7 مرة   0 تعليق   ثقافة
"سوق الفن" ..فضاء الإبداع الجزائري في ربيع الفن

سيكشف المبدعون الجزائريون الهواة والمحترفين عن مواهبهم الفنية وما تصنعه أناملهم ومخيلاتهم الذهنية، في أول تظاهرة لسوق الفن الذي يتزامن مع فصل الربيع، والذي سيحتضنه قصر الثقافة مفدي زكرياء بين 05 إلى 12 ماي المقبل كما سيكون فرصة للمتعاملين الاقتصاديين من أجل زيارة المعرض والعمل على تسويق المنتوج الفني الجزائري وهو ما دعا إليه وزير الثقافة عزالدين ميهوبي. 

أكد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي في لقاء جمعه بالصحافة أمس، في قصر الثقافة مفدي زكرياء أن ربيع الفنون الذي سيحتضن فعالياته قصر الثقافة، يأتي كأول موعد فني احتفاء بالتاريخ الفني، مؤكدا أن مسعاهم هو خلق الاستمرارية لتظاهرة لا تنتهي بانتهاء الموعد الفني، وأن تنظيم اللقاء الأول الذي يسبق هذا الموعد شكل نقطة إيجابية للتفاعل الكبير لمختلف الأوساط الثقافية والإعلامية وكل الفنون التشكيلية بكل أنواعها،  وهو ما ترجمته مختلف الاتصالات التي تلقتها الوزارة لعدد من الأسماء الفنية العربية الكبيرة والثقيلة ذات مرجعية، وأن ما  أكده هو الموعد الذي نظم بباريس مؤخرا مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي أريد من خلاله إلى ربط جسور التواصل،  ما سمح بطرح انشغالاتهم في كيفية المشاركة في التظاهرات والنشاطات الثقافية بالجزائر وهو  ما أكده وزير الثقافة على ضرورة إشراك الجالية الجزائرية في المواعيد الثقافية.وتتكفل مختلف المؤسسات الثقافية ودور الثقافة في عملية انتقاء الأعمال المشاركة التي سيكون تاريخ غلق باب التسجيل في 15 من الشهر الجاري. وأن الأعمال المزمع مشاركتها ستخضع لمعايير وشروط محددة لانتقائها لتكون ضمن الاروقة المفتوحة، تحت وصاية كل من  وأن كل وسائل الإعلام والمواقع تواصل الاجتماعي حاضرة وبقوة من أجل الترويج لهذا الموعد الثقافي الفني  وأن بعد هذا لا أعذار.

وسيكون ربيع الفنون يسجل مشاركة العديد من الفنانين على غرار المسيرين لأروقة المعارض كون أن المسألة تخص كل المهنيين والمحترفين في هذا المجال ، مستذكرا النجاح الكبير لهذه المعارض في الخارج معتبرا أن الطبعة الأولى من مهرجان سوق الفن هو مكسب للساحة الثقافية، وأن كل الظروف مواتية وما ينقص إلا الاحترافية. فضلا عن حضور المؤسسات الثقافية الناشطة في هذا المجال، النقاد، والإعلاميين والجمارك، وحتى ممثلي الضرائب ، إلى جانب أصحاب المؤسسات الاقتصادية، كذا محافظين ومدراء المتاحف.  كما سيكون الشريك الدائم المتمثل في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، هذا وقد عرج الوزير عن أهم المحاور التي سيتضمنها الموعد الفني.

سوق الفن حسب ما أدلى به عزالدين ميهوبي- لا ينحصر على الجانب الفني وإنما يتعدى إلى ضرورة تحسيس واشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات الدولة لتشجيع المنتوج الفني الجزائري عن طريق اقتنائه وتسويقه. 

للتذكير فإن اللجنة الفنية الخاصة باقتناء الأعمال الفنية ستكون تحت وصاية كل من دليلة أورفلي مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون الجميلة ، نصيرة لقون مديرة المتحف العمومي الوطني للفن المعاصر والحديث وكذا مريم آيت عمارة رئيسة دائرة الفنون البصرية والتراث بالوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، وسيكون أيضا عزالدين عنتري مدير قصر الثقافة، الياس خليفاتي مسؤول رواق "الياسمين" وجودت قسومة ناقد فني ومخرج.

نـوال الــهواري

  

 

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