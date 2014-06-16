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رحيل الشاعرالمصري عبد الناصرعلام

  13 أفريل 2018 - 11:41   قرئ 23 مرة   0 تعليق   ثقافة
رحيل الشاعرالمصري عبد الناصرعلام

نعت وزارة الثقافة المصرية ومؤسسات ثقافية عديدة شاعر العامية المصري عبد الناصر علام الذي توفي، الخميس، عن عمر ناهز 51 عاما بعد صراع مع المرض

وقالت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، في بيان، إن شعر العامية في مصر: "فقد أحد مبدعيه بعد أن ترك بصمة وعلامة بارزة في هذا المجال". وعلام يوصف بأنه أحد تلامذة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي

ولد علام عام 1967 في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا جنوبي مصر، وبدأ كتابة الشعر في نهاية المرحلة الإعدادية، والتحق بالتعليم الفني وحصل على دبلوم الدراسات الفنية المتقدمة عام 1986.ونشر أول ديوان شعري له عام 1997 بعنوان (انزفني) ضمن سلسلة "إبداعات" الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأصدر ديوانه الثاني في 1999 بعنوان (دلوقتي أقدر).وتوالت أعماله لتشكل تجربة شعرية تحمس لها الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي الذي قدمه في أكثر من أمسية ولقاء شعري من بينها ندوة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

 

 

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