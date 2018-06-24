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غياب وزير الثقافة والتغني بثقافة التعايش ميزتا حفل الافتتاح

وهران تؤكد وفاءها للفن السابع في مهرجان الفيلم العربي

  27 جويلية 2018 - 15:53   قرئ 30 مرة   0 تعليق   ثقافة
وهران تؤكد وفاءها للفن السابع في مهرجان الفيلم العربي

كان الديكور وهرانيا في افتتاح فعاليات الطبعة الـ 11 لمهرجان الباهية للفيلم العربي، الأربعاء الماضي، بقاعة "سينما المغرب" حيث تصدرت أسماء نجوم التمثيل في الجزائر والذين يقتسمون معهم حب الفن السابع في العالم العربي قائمة العرس الثقافي.

بقدر ما كان البساط الأحمر المخصص لهم برتوكولا تسير به مثل هذه المواعيد بقدر ما يعتبر عرفانا بما قدموه لمهنتهم، إلا أنه ودون الغوص في التفاصيل، يبقى غياب وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، يسيل الكثير من الحبر، بعد 3 أيام من التظاهرة، وتلك الأخبار التي تحدثت عن خلافات بينه وبين المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام والتي تسببت في عدم منح الترخيص لاحتضان بعض القاعات السينمائية بوهران الحدث في الوقت المناسب رغم حجزها في السابق، حيث قيل إن لخضر بت تركي استغل نفوذه لعدم الموافقة على ذلك وبعد منحه الضوء الأخضر دخل المنظمون في سباق مع الزمن على غرار تجهيز قاعة "سينما المغرب" ساعات فقط قبل الافتتاح وقصة البساط الأحمر الذي وضع في اللحظة الأخيرة وبقيت الأيادي تتناقل بينها شريطا لاصقا لإخفاء النقائص فيه لاجتناب سقوط "النجوم" أثناء مرورهم عليه. سنقول إنه ليس مهرجان "كان" لكن من أراد إقامة عرس سينمائي فليتجنب الألوان الغامضة أو يكتفي بالسلام. ورغم هذا لا يمكن للحاضر أن ينكر تعلق الجمهور بالسينما، فالوهرانيون ملؤوا قاعة العرض "سينما المغرب" أول أمس، لمتابعة فيلم المبدع المصري "خالد يوسف" بعنوان "كارما" رغم أن الموضوع المتناول مرتبط بمجتمع مصر بدرجة أولى، وهو ما يعكس تعطشه لانتاجات تصنع الاستثناء مهما كان مصدرها.

وحاول مهرجان وهران للفيلم العربي إقناع الجميع منذ الوهلة الأولى بالمجهودات المبذولة لإنجاح طبعة هذه الصائفة لكن ذلك لا يخفي النقائص وفتح المجال أمام تساؤلات قد لا يجد من يطرحها إجابات وافية لها -على المدى القريب على الأقل- وبعيدا عن ذلك احترم هذا الموعد الرسميات، فلا الكلمة الوجيزة - للمحافظ والشاعر ابراهيم صديقي -برر ذلك بصعوبة التحدث أمام نجوم السينما العربية- ولا حضور والي الولاية وممثل عن ميهوبي يتمثل في رئيس ديوان الوزارة أسكت الإشاعات بخصوص تفويت المسؤول الأول على الشأن الثقافي في الجزائر عرس وهران وكأن الأمر يخفي خلافات فكانت العطلة السنوية تفسيرا وحيدا لإسكات ألسنة الفضوليين، إذ قال البعض إنه متواجد بالعاصمة الإنجليزية "لندن" والبعض الأخر فهم الأشياء كما أملتها عليه قناعاته، وبين هذا وذاك يبقى مسك ختام الحدث الإشادة بشعارات السلام التي يتمنى الكل أن تتجسد في التصرفات اليومية ولا نكتفي بترويجها في قاعات السينما فقط أو تكون طبقا يشكر المخرجين على تخصيص حيز لها في انتاجاتهم السينمائية. 

من وهران: ز. أيت سعيد

 

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