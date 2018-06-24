«آخر الزمان» للمخرجة ياسمين شويخ يفتك الوهر الذهبي للأفــــلام الطويلة

وهران تضرب موعدا لعشاق الفن السابع العام المقبل

أسدل الستار عن الطبعة الـ 11 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، سهرة أول أمس، تحت الأضواء الكاشفة وبمسرح الهواء الطلق في وسط المدينة، بغياب وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الذي مثله الأمين العام للوزارة، اسماعيل أولبصير، ووالي وهران ميلود شريفي إلى جانب وجوه في التمثيل والفن عامة، وقد منح الوهر الذهبي في منافسة الأفلام الطويلة، للمخرج، أما منافسة الأفلام القصيرة فافتك فيها الجائزة الأولى المخرج بفيلمه، وفي الأفلام الوثائقية تألق المخرج بفيلم وكان العرس مميزا بتكريم الفنانة القديرة وسيدة الشاشة الجزائرية شافية بودراع بمنحها درع التميز العربي، كما استذكرت روح الممثلة المسرحية صونيا التي فقدها الفن الرابع منذ أشهر فقط.

•تناول والي وهران في بداية الحفل الكلمة حيث شكر الجميع على الجهود المبذولة لإنجاح هذه الطبعة مؤكدا على الجو الذي أضفته فعاليات المهرجان على عاصمة الغرب، ليضيف قائلا « المهرجان يختتم لكن العرض لن ينتهي، وسنضرب موعدا لكم العام المقبل، أنرتم ليالي وهران العاشقة للجمال وامتدى هذا الأخير إلى ولايات أخرى.»، ومن جهته وعد الأمين العام لوزارة الثقافة اسماعيل أولبصير بتدارك النقائص المسجلة خلال طبعة هذا العام من مهرجان وهران للفيلم العربي، وأضاف في تدخله «سندعم هذا الموعد السينمائي وكل الفعاليات الثقافية المساهمة في حشد الإبداع لكون الدستور يضمن للمواطن الولوج إلى الفعل الثقافي. المجتمع الجزائري مارس الفن وساهم في الثقافة العالمية يكن كل الاحترام لفنانيه ومبدعيه.» قبل أن تأتي اللحظة التي تستحقها «لالا عيني» بطلة دار سبيطار التي ستظل عظيمة عظمة أعمالها، حيث منح درع التميز العربي للممثلة شافية بودراع من طرف محافظة المهرجان سلمه لها المخرج الجزائري رشيد بوشارب والممثلة مليكة بلباي، كما كرم بنفس الدرع الممثل السوري عبد المنعم عمايري في التفاتة من مهرجان وهران لسوريا الجريحة التي تئن من مآسي الحرب.

الوهر الذهبي للفيلم الطويل للمخرجة ياسمين شويخ»

حسمت لجان التحكيم في قراراتها، لتكشف الأولى فيها عن قرارها حيث فضلت لجنة التحكيم الخاصة ببانوراما الأفلام القصيرة حجب جائزة «الوهر الذهبي» الخاص بهذه الفئة نظرا لانعدام المستوى رغم المجهودات المبذولة لمعظم الشباب الذين عرضوا أعمالهم.

من جهتها، منحت لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية تحت رئاسة العراقي حول القاسم، والتي قيّمت 14 فيلما قدمت أمام الجمهور، لتمنح جائزة «الوهر الذهبي» في هذه الفئة لفيلم المخرج السوري زياد كلثوم بعنوان «طعم الإسمنت» فيما افتك الجزائري مالك بن اسماعيل جائزة لجنة التحكيم بفيلمه الوثائقي «معركة الجزائر». في صنف الأفلام القصيرة، منحت لجنة التحكيم برئاسة اللبنانية تقلا شمعون جائزة لجنة التحكيم للمخرجة التونسية أمينة النجار على فيلمها «رقصة الفجر» وتنال بذلك أول جائزة لإنتاجها منذ نزوله في أول عرض له أمام الجمهور، أما الوهر الذهبي في هذا الصنف من الإنتاجات فكان من نصيب المخرج اللبناني كريم الرحباني على فيلمه « شحن». الجدير بالذكر أن 14 فيلما تنافست في هذا الموعد السينمائي العربي.

في منافسة الأفلام الروائية الطويلة، منحت لجنة التحكيم برئاسة المخرج الجزائري مرزاق علواش جائزة الثناء للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسير بعنوان «واجب»، اما الجائزة الكبرى لمهرجان وهران وهي الوهر الذهبي لصنف الأفلام الطويلة للمخرجة ياسمين شويخ على فيلمها المعنون « إلى أخر الزمان »

ومنحت أعضاء اللجنة المذكورة جائزة أفضل سيناريو للسيناريست المصري هيثم دبور الذي كتب نص فيلم «فوتو كوبي»، وافتكت جائزة أفضل دور نسائي للممثلة التونسية أميرة شبلي في فيلم «تونس بالليل» للمخرج الياس بكار. وجائزة أفضل دور رجالي انتزعه في فئة الأفلام الطويلة منحت للممثلين محمد وبلاح بكري على الشخصيتين التي تقمصاها في فيلم «واجب» للمخرجة «آن ماري جاسير». فيما تألق المغربي عز الدين العلوي بفوزه بجائزة أفضل مخرج على فيلمه «دوار البوم».

ولحظة الحسم كانت بإعلان صاحب الوهر الذهبي في فئة الأفلام الطويلة، حيث اختير فيلم»إلى آخر الزمان» للمخرجة ياسمين شويخ لانتزاع هذه الجائزة الثقيلة في أكبر موعد للفن السابع تحتضنه وهران، وقد استلمت والدتها يمينة شويخ الجائزة في غيابها وهي سينمائية بدورها.