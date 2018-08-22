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في حفل حضره الآلاف من عشاقه

تاكفاريناس يلهب مدينة تيقزيرت في سهرة فنية استثنائية

  22 أوت 2018 - 11:22   قرئ 37 مرة   0 تعليق   ثقافة
تاكفاريناس يلهب مدينة تيقزيرت في سهرة فنية استثنائية

ألهب اول أمس، الفنان القبائلي تاكفاريناس مدينة تيقزيرت الساحلية من خلال حفله الفني الساهر الذي نشطه أمام ما يقارب 3500 متفرجا قدموا من مختلف مناطق تيزي وزو لملقاة فنانهم المحبوب الملقب  بـ "كينغ" الأغنية لقبائلية بعد سنوات من الغياب والقطيعة

استطاع تاكفاريناس من خلال حفله الفني الكبير المنتظم في إطار السهرات الصيفية المنظمة في اطار جولته الفنية المبرمجة من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف ، أن يجتاز امتحان لقائه مع جمهوره بكل نجاح خصوصا بعد القطيعة التي دامت قرابة اربعة سنوات كاملة، حيث شهدت مدينة تيقزيرت الساحلية ومنذ الدقائق الاولى التي صاحبت غروب الشمس عشية عيد الاضحى تدافقا كبيرا لآلاف المواطنين اغلبيتهم من العائلات الذي قدموا من مختلف ارجاء الولاية من أجل حضور حفل هذا الفنان الذي اشتقوا اليه بعد  غياب طويل، بل أن الكثير من هؤلاء خاصة القادمين من المناطق البعيدة قاموا بالتجمهر أمام الباب الرئيسي للفضاء الذي احتضن السهرة على الهواء الطلق بهدف حجز  مقعد لهم، وهو الأمر الذي تعذر على الكثير ممن تنقلوا إلى المكان لكون أن الموقع وفي غضون ساعتين اكتظت ارضيته  بالكامل، حيث وحسب منظمي الحفل فإن عدد المتفرجين بلغ 3500 متفرجاوهو الرقم القياسي الذي لم تعرفه من قبل السهرات الرمضانية الماضية التي أقامها العديد من الفنانين بالمدينة. حيث كانت الفترة التي سبقت دخول تاكفاريناس إلى فوق المنصة بمثابة اللحظات التي طال الجمهور انتظارها، وإن بلغت الساعة العاشرة والنصف ليلا، تعالت هتفات الحاضرين الذين طلبوا بصوت واحد الفنان الذي أستقبل كالكبار مباشرة بعد صعوده على المنصة ما لم يشعر الفنان بطول مدة فراقه بجمهوره. فكانت ألحان أغانيه التي صنعها طاقمه الفني الذي عبارة عن مزيج بين موسيقيين من جنسيات أروبية وأخرين محلىيين، فرصة سمحت للجمهور بقضاء أمتع السهرات الصيفية على وقع هذه الموسيقى التي يصعب على الجمهور مقاومتها، ما جعل المكان تلتهب برقصات الشباب والعائلات وكذا زغاريد النساء. فقد غنى طيلة ما قارب ثلاثة ساعات كاملة  تاكفاريناس أجمل ما نتجه عطاؤه الفني الذي إمتدى لقرابة 34 سنة كاملة، حيث غنى للحب على غرار أغنية "ويزة" وكذلك "إياد" بمعنى "تعالي"  كما غنى على مرارة الفراق في أغنيته "قيم يذي" بمعنى "إبقي معي"، كما كان للوالدين نصيب في ما حملته جعبة الفنان في أغنيته الشهيرة ذات الطابع الشعبي التي أصدرها في ألبومه الاخير "الوالدين" التي رددها الجمهور بصوت عالي وواحد. كما أجمع الفنان في أغانيه الراقصة كل قضايا الشباب المتعلقة بالحب أو الهجرة وغيرها من القضايا الأخرى التي تميز حياه الشباب.

أغيلاس ب

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