"فيلم معركة الجزائر " يشارك في مهرجان الفيلم التاريخي بكرواتيا

تم اختيار الفيلم الوثائقي المطول "معركة الجزائر فيلم في التاريخ" للمخرج مالك بن اسماعيل لدخول المنافسة في مهرجان الفيلم التاريخي الذي سيقام من 5 إلى 9 سبتمبر بمدينة ريجيكا (غرب كرواتيا) حسبما علم لدى المخرج

و يتطرق الفيلم (2018) إلى خبايا تصوير و انتاج الفيلم الشهير "معركة الجزائر" (1966) للمخرج الإيطالي جيلو بونتيكورفو الذي حاز على جائزة الأسد الذهبي لمهرجان البندقية السينمائي الدولي

و قد تحصل الفيلم "معركة الجزائر فيلم في التاريخ" على جائزة لجنة التحكيم في فئة الافلام الوثائقية المطولة في المهرجان الدولي للفيلم العربي لوهران الذي عقد في جويلية الفارط

و للتذكير أخرج مالك بن اسماعيل عدة افلام من بينها "اقليم" (1996) و "الصين لازالت بعيدة" (2008) و "1962 : من الجزائر الفرنسية إلى الجزائر الجزائرية" (2012)