في الذكرى المئوية لميلاده

قضية إعادة الاعتبار للفنان سليمان عازم تعود إلى الواجهة بتيزي وزو

عادت قضية إعادة الاعتبار للفنان سليمان عازم في ذكرى احياء مئوية ميلاده، من جديد لتطفو على السطح، حيث شكلت القضية محور برنامج الاحتفالية التي احتضنتها، أمس، بلدية أغني قغران والتي تتواصل فعالياتها على مدار أسبوع كامل كمرحلة أولى قبل أن تجوب العديد من ولايات الوطن لتختم نهاية أوت 2019

عرفت الاحتفالية بمئوية الفنان سليمان عازم غياب كلي لممثلي السلطات العمومية ما يدل عن عدم استعداد الأخيرة رد الاعتبار لهذا الرجل الذي يحظى باحترام كبير في الأوساط الشعبية والمعروف برصيده الفني القري ودفاعه القضايا الوطنية. إذ اقتصر الحضور في اليوم الأول من الاحتفالية على المنتخبين المحليين من ممثلي المجلس الشعبي البلدي، الولائي ونواب عن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وممثل الاكاديمية البربرية "أقراو إمازيغن" السيد حند سعدي الذي أدلى بشهاداته حول مساهمة سليمان عازم في النضال من أجل اللغة والهوية الامازيغية في ديار المهجر. وقد صرح رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد فريد بشوش لـ "المحور اليومي"، أن قضية اعادة الاعتبار للفنان هي الهدف الرئيسي للمئوية عبر نفض الغبار عن مسيرته ورفع الظلم عن شخصه وانصافه. هذا قبل أن يؤكد على أن الأوساط الشعبية سبق لها وان قامت برد الجميل لهذا الرجل وذلك منذ فترة باحتضان هذا الفنان عبر اغانيه بدليل الجماهير الغفيرة التي توافدت على منطقة مسقط رأسه تخليدا لذكراه. كما أضاف المجلس الشعبي البلدي تبنى مبادرة اقتراح تسمية اخدى المؤسسات العمومية باسم الفنان وهي كأول خطوة لرد الاعتبار لهذا الرجل بشكل رسمي في حالة ما إذا تمت الموافقة عليها من طرف الجهات الوصية. من جهة أخرى من المنتظر ان تشهد احتفالية بمئوية الفنان تنظم عدة نشاطات ثقافية ورياضية، حيث استهل اليوم من بوضع اكليل من الزهور بمنزله العائلي بحضور ابنت أخيه، مع إعطاء إشارة انطلاق الأسبوع الثقافي للاحتفالية مع الترحم على الفنان المغتال الفنان معطوب الوناس بقرية مسقط رأسه توريرث موسى الذي فضلت لجنة التنظيم تكريمه بإهدائه هذه المئوية عرفانا بعطائه الفني الثري. كما أدرجت على امتداد أسبوع كامل والى غاية الفاتح من سبتمبر، العديد من المحاضرات من القاء أساتذة جامعيين ومختصين على غرار سعيد شماخ، مولود لوناوسي، أعراب أكني، حند سعدي وأرزقي حموم. هذا إلى جانب برمجت ثلاثة حفلات فنية من تنشيط كوكبة من الفنانين مثل الفنانة القديرة مليكة دومران، حسان أحريس، جمال كالون، لاني رابح، حسناوي أمشطوح، فضلا عن مجموعة من الفنانين الشباب على غرار أمل زان وأرزقي وعلي، ناهيك عن تنظيم دورة كورية تحمل اسم الفنان الذي يعد من مواليد 19 سبتمبر1918 ببلدية أغني قغران بدائرة واضية وتوفي في 28 جانفي 1983 في بلدة مواساك الفرنسية عن عمر يناهز 64 عاما. وفي رصيد الفنان الكثير من الاغاني الرائعة التى لقيت صدى في الاوساط الشعبية بدء بأغنيته الاولى التي الفها في ديار الغربة "اموح أموح ما تدوذ انروح"، كما غنى للوطن واستقلاله عندما أصدر اغنيته الشهيرة "أفاغ أيجراذ ثمورثيو" وغيرها من الاغاني التي أعرب من خلالها حبه وتعلقه الشديد ببلده الجزائر التي توفي دون أن يدخل اراضيها

أغيلاس، ب