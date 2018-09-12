مخرج فيلم "بن مهيدي" استجاب لبعض التحفظات

أكد وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان مخرج الفيلم "بن مهيدي" بشير درايس أبدى استجابته لبعض الملاحظات والتحفظات عن محتوى هذا العمل السينمائي التي تلقاها من طرف لجنة المشاهدة التابعة لوزارة المجاهدين التي تشارك في تمويله.

وأوضح عز الدين ميهوبي خلال استضافته في حصة "سجالات ومعنى" للقناة الثقافية للإذاعة الجزائرية، أن "المخرج عمل على الاستجابة لبعض التحفظات" التي وجهتها لجنة المشاهدة التابعة لمركز الدراسات والبحوث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.