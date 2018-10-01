بعد خروج الجزائري معزوز نعيم بخفي حني

اللبناني أوليفلر الكِك بطل النهائي العالمي "لريد بُل كار بارك" درِفت 2018

تحت أنظار عشرات آلاف الأشخاص احتشدوا في موقف السيارات المحاذي لساحة الشهداء في بيروت، رفع اللبناني أوليفر الكِك الجائزة الأولى للنهائيات العالمية لريد بُل كار بارك درِفت، ليتربّع بالتالي على عرش رياضة الدرِفت في المنطقة. وجاء اللبناني كفاح هلال ثانياً، فيما اكتملت الصورة على منصة التتويج باحتلال المصري هشام الخطيب المركز الثالث. لتخرج الجزائر بخفي حني بعد تمثيلها بالمتسابق نعيم معزو ز.

وقد عادت بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت" الى بيروت بعد 11 عاماً على انطلاقها من لبنان في العام 2008، بنسخة عالمية شهدت مشاركة أبطال من 12 بلداً بينها البلد المضيف. ونجح الكِك في خطف لقب النهائيات العالمية، بعدما قدّم أداءً استثنائياً طوال الحدث، توّجه في منافسات المربّع الذهبي، بعروض ألهبت حماسة الجمهور وتركت أثراً واضحاً لدى اللجنة التحكيمية التي منحته 370 نقطة. أما هلال، فقدّم بدوره أداءً جيداً، أتاح له إنهاء البطولة في المركز الثاني برصيد 348 نقطة، متقدماً على هشام الخطيب الذي جمع 348 نقطة.

وأقيمت النهائيات العالمية في بيروت بالتعاون مع توتال، فالكن تايرز وHonor from Go Mobile بالإضافة إلى بلدية بيروت، Solidereو شركة Noise والشراكة الإعلامية مع المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال وصوت الغد و"أن أر جي". وقد شهدت مشاركة 17 سائقاً من 12 بلداً هي لبنان وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر والكويت والمغرب والأردن وموريشيوس وتركيا وتونس والجزائر. وقد شارك هؤلاء جميعاً في الجولة الأولى ليتأهل ثمانية منهم الى الجولة الثانية ثم أربعة الى المربع الذهبي.

وعملت لجنة تحكيمية ضمّت كلاً من ألكساندر غرينشوك ، روبي نيشيدا، ماد مايك و إيلي غانم، على تقييم أداء السائقين وفقاً لمعايير محددة ومتنوعة شملت الأداء، إنما أيضاً شكل السيارة والمؤثرات الخاصة التي كانت مجهّزة بها. وفيما حظيت مهارات الدرِفت بنسبة مهمة من العلامة إذ خُصِّصَت لها 120 نقطة من أصل 400، قسّمت على جزئين من المسار، توزعت بقية النقاط على ثمانية عوامل لم تقل شأناً. فمظهر السيارة نال 40 نقطة من العلامة الإجمالية، وصوتها 20 ودخان الإطارات 20، فيما نقاط القيادة داخل المربعات 50 (2 x 25( وداخل الحلزون 20. وتوزعت العلامات المتبقية على مناورات خاصة في فئات البوابات (20) وفليبر (2 x 30) وكليب (50).