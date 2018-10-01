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انطلاق تصوير فيلم "سي محند أومحند" في الفاتح من نوفمبر القادم

  08 أكتوبر 2018 - 12:45   قرئ 46 مرة   0 تعليق   ثقافة
انطلاق تصوير فيلم "سي محند أومحند" في الفاتح من نوفمبر القادم

من المرتقب أن يعطي المخرج السينمائي علي موزاوي إشارة انطلاق تصوير فيلمه الطويل الذي سيتطرق من خلال أحداثه حول حياة الشاعر التجوال سي محند اومحند. وحسبما علمته "المحور اليومي" فإن عملية انطلاق تصوير هذا العمل السينمائي سيكون في تاريخ الفاتح من نوفمبر المقبل، وذلك مباشرة بعد الاتمام وتجهيز الديكور المخصص لتصوير أحداث الفيلم. وهي العملية التي ستنطلق يوم 20 اكتوبر الجاري. كما أضافت مصادرنا أن المخرج علي موزاوي اختار واستنادا إلى المسيرة الذاتية وحياة هذه الشخصية ناهيك عن أحداث واقعية تصوير الفيلم بكل من احدى قرى برج بوعريرج، سيدي عيش بولاية بجاية، منطقة وادي عيسي، عنابة وتبسة اضافة إلى مناطق عدة خارج الوطن وبالتجديد بالدولة الشقيقة تونس التي كان يتردد عليها سي محند أومحند ومشيا على الاقدام لزيارة خاله الذي كان يعيش بتونس. من جهة أخرى أضافت مصادرنا أن الفيلم المدعم من طرف وزارة الثقافة وبميزانية تفوق 30 مليار سنتيم، سيكون واستنادا إلى سيناريو النص، روعة من الابداع وقد يتطرق لأول مرة إلى قضايا اجتماعية حساسة عاشها الشاعر  في حياته اليومية، سيكون للمخرج شجاعة في كسر بعض الامور التي لا تزال تعد من طابوهات المجتمع. وذلك إضافة إلى المحاور العامة للفيلم التي ستعرض لحياة هذه الشخصية التي خلقت الكثير من الجدل والذي عاش فترة المقاومة الشعبية سنة 1871 في منطقة القبائل، وأدت إلى تشريد أفراد عائلته، وإعدام أبيه، ونفي عمه وآخرين من عائلته وحجز أملاكها، ما جعله يعكس في أشعاره الألم الذي عانه وما نتج عنه من تشرده.  وعن مدة تصوير الفيلم ذكرت مصادرنا فقد تترواح ما بين ثلاثة إلى اربعة اشهر كاملة ومن المنتظر أن يعرض على الجمهور الذي ينتظر هذا العمل السينمائي بشغف كبير، قبل نهاية السنة المقبلة. هذا ويجدر الذكر أن سي محند أومحند، اسمه الحقيقي محند حمادوش، وهو من مواليد 1860 ويعد من بين  اهم الشعراء الذي انجبتهم منطقة القبائل وينحدر من عرش آيث إيراثن في منطقة القبائل، وترعرع في الأربعاء نايث إيراثن، وتوفي في 28 ديسمبر 1906 في منطقة عين الحمام. تاركا من ورائه ارثا ثقافيا ثريا يبقى بأمس الحاجة لم يهتم بمضمونه ويعيده إلى الواجهة بإحياء أعماله ولما لا اتخاذها منها مراجع في المنظومة التربوية والدراسات الجامعية

 

أغيلاس. ب

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