الفرنسيون يطعنون في نتائج الاكتشاف .. الجزائر ليست أم الدنيا

فند مجموعة من علماء الأثار الفرنسيين عبر مقال نشرته مجلة «لوبوان» الاكتشافات الأخيرة التي وصل إليها جمع من الباحثين الجزائريين بالموقع الأثري «عين الحنش بسطيف» والذي يعيد تاريخ البشرية إلى 2.4 مليون سنة، حيث ألح العالم جون جاك هوبلين على التوخي الحذر والتعامل مع هذه النتائج بنوع من التحفظ، مؤكدا أن فرقة البحث التي يترأسها تحضر لتقرير ستضعه تحت تصرف المهتمين بهذا المجال قريبا، وكان البروفيسور الجزائري محمد سحنوني قد تطرق في ندوة بمتحف باردو مؤخرا، إلى محاولات الفرنسيين تجريد عملهم من المصداقية واصفا ذلك التصرف بعدم تقبل فرنسا أن تكون إحدى مستعمراتها القديمة مهدا للبشرية ورجالها أصحاب اكتشاف عالمي بعد استرجاع السيادة الوطنية.

انتقد العالم الفرنسي جون جاك هوبلين -الذي ولد بمستغانم عام 1958-اكتشاف موقع عين الحنش بسطيف، والذي تفقده وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في 11 ديسمبر الماضي، مكذبا تصريحات البروفيسور الجزائري محمد سحنوني الذي أكد أن مهد البشرية لا يقتصر على شرق افريقيا فقط -وبالتحديد موقع «غونو» في اثيوبيا-بل إن تواجد البشر في الجزائر يعود إلى 2.4 مليون سنة، وقد اعتبر أوبلان أن تقنية «المغناطيسية» التي استخدمها علماء الأثار الجزائريون في حفرياتهم لا تستخدم سوى في المقارنات المختلفة بين أعمار الصخور لكن ليس لتحديد تواريخ معينة، مشيرا أن عظام الحيوانات التي تم العثور عليها ليس قديمة بنفس المدة التي حددها الجزائريون بل هي حديثة ولا تعود إلى 2.4 مليون عاما.

جون جاك اوبلان الذي يعد عضوا في «كوليج دو فرانس» وأستاذ في مدرسة علم الآثار التنموي بـ «لابيزيغ» الألمانية قام بالعديد من الأبحاث حول الأصول الإفريقية للإنسان، وكانت آخرها عام 2017، حيث وخلال حفريات بمنطقة «جبل إيغود» بين مدينة مراكش والمحيط الأطلسي بالمغرب حيث تم اكتشاف بقايا خمسة من البشر من نوع «هومو سابينس» -الإنسان العاقل-عاشوا في شمال أفريقيا قبل 300 ألف سنة على الأقل من الآن، ووفق العلماء المشاركين في الاكتشاف، فإنه يطرح مفهومًا جديدًا يقول ببداية تطور الإنسان المعاصر في كل أنحاء القارة الأفريقية.

الحفريات الخاصة بهذا الاكتشاف بدأت في عام 2004، بالاستعانة بتقنية «التأريخ بالتألق الحراري» وسمحت باكتشاف أحافير جديدة تتعلق بالإنسان العاقل في الموقع، مما زاد عددهم من 6 إلى 22 حفرية. وأسفرت الفحوصات التي أُجريت على الحفريات الجديدة عن العثور على أدوات حجرية إضافية وعلى العديد من الحفريات البشرية، بما في ذلك جمجمة مكتملة جزئيًّا وفك سفلي.

وإذا كان الجزائريون قد أكدوا أن عقدة الفرنسيين لم تنته باستقلال الجزائر وظلوا يترصدون حتى اكتشافات علمائها، واصفين هذه «المقاومة العلمية» بما أسماه البروفيسور محمد سحنوني «الاستعمار الجديد» يتساءل المهتمون بتاريخ البشرية: هل سنحضر إلى «معركة علمية» حول المهد الحقيقي للبشرية؟