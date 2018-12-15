تقليص ميزانية المهرجانات الى 40 مليار سنتيم

البلاد نت – أكد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي انه تم تقليص تمويل المهرجانات عبر الوطن ليصل المبلغ الى 40 مليار سنتيم بعدما كان هذا المبلغ ينفق على مهرجان واحد.

و ابرز الوزير خلال كلمته في منتدى الإذاعة الوطنية واقع المشهد الثقافي في الجزائر قائلا أنه يشهد حركية متسارعة وهذا يعود لاهتمام الدولة ممثلة برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يحرص على دعم الثقافة في بلادنا وجعلها جزءا من التنمية الاجتماعية .

وذكر ميهوبي اان الجزائر تحتل اليوم المرتبة الأولى إفريقيا في الحفاظ على التراث أللا مادي ويتضح ذلك من خلال منظمة اليونسكو التي صنفت العديد من هذا التراث على غرار تجربة السقي بالمياه في الجنوب ونظام الفقارة أهاليل،وركب سيدي الشيخ،والشدة التلمسانية والسبيبة،وغيرها.

وفي مجال المشاريع الثقافية أوضح الوزير ان قطاعة يدعم كل المشاريع المتميزة و والتي “غالبا ما تكون من طرف شبان من الجزائر العميقة عكس المدن الكبرى”.

“ولا يقف الدعم هنا فقط بل يمتد الى مرافقة النشطات الثقافية بما فيها الامازيغية التي أكد عليها رئيس الجمهورية مثل المسرح الامازيغي بباتنة ومهرجان الفيلم الامازيغي بتيزي وزو بالإضافة إلى بعض المنشورات بالامازيغية”.

كما تم هذا الإطار إعادة هيكلة المهرجانات وتخفيض التكلفة إلى ربع الميزانية كما تم إدماج بعض المؤسسات و تجميعها في مؤسسة واحدة وهو ما يعود علينا بالفائدة.