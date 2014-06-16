مؤكدا أن المشروع سيأخذ بعين الاعتبار البعد التاريخي للحي

جون نوفال يكشف عن متابعة الـ يونيسكو لعمله الخاص بإنعاش القصبة

أوضح المهندس الفرنسي، جون نوفال، المكلف من قبل مصالح ولاية الجزائر العاصمة بوضع مخطط لإنعاش وإعادة الحيوية لحي القصبة، أن تقرير فريق عمله سيسلم للجهات المعنية، الصيف القادم، مؤكدا أن اقتراحاته ستؤخذ بعين الاعتبار البعد التاريخي لهذا الموقع الذي يعد جزءا من الذاكرة الجماعية للجزائريين، ويكون بذلك قد رد -بدقة- على هؤلاء الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها بمجرد تعيينه لتجسيد هذا المشروع، طالبين منه رفض المهمة بداعي أنه من غير المنطقي أن يشرف عليه أحد الذين أنجبتهم فرنسا الاستعمارية خصوصا أن الأمر يتعلق بمهد معركة الجزائر.

أكد صاحب الأنامل التي أبدعت في تجسيد مبنى معهد العالم العربي بباريس ومتحف اللوفر بأبو ظبي، أنه أوكل بمهمة التفكير في وضع استراتيجية تتعلق بترقية القصبة وإعادة الحيوية إلى جميع أزقتها، كاشفا عن زيارات عديدة لهذا الموقع لاكتشاف هذا الحصن التاريخي وكذا لقاء الذي يشاركونه في هذه الدراسة الاستشرافية، وكانت ولاية العاصمة قد اختارته للإشراف على مهمة الاستشراف وتقديم اقتراحات لإنعاش وبعث الحياة في القصبة بحجم تجربته العالمية. وكانت رئيسة المجلس الجهوي لمنطقة إيل دو فرانس ، فاليري بيكراس، قد نصحت الوالي عبد القادر زوخ بالاستعانة بخبرة هذا المهندس -الذي ذاع صيته دوليا في مجال الهندسة المعمارية العصرية-في هذا العمل الضخم لمكان صنفته الـ يونيسكو تراثا إنسانيا عالميا في 1992.

وأوضح جون نوفال أن الأشغال تسير على قدم وساق بفضل ورشتي عمل، تتكون كل واحدة منهما من خمسة إلى ستة أفراد لتحقيق الأهداف في الآجال المحددة، حيث يعمل الفريق الأول بالجزائر العاصمة والثاني بالعاصمة الفرنسية باريس، ويتنقل المهندس المذكور للتنسيق بين الطرفين والوقوف على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذه المهمة قبل تسليم التقرير النهائي في الصائفة المقبلة، ليضيف في السياق ذاته هذا العمل يذكرني نوعا ما بمشروع باريس الكبرى :نضع تشخيصا ونحدد أهدافا تتماشى معه.

ولم ينس المهندس العالمي الضجة التي أثارها قرار تعيينه للإشراف على مشروع مصالح زوخ ليقول في هذا الصدد تفاجأت بلائحة توقيعات أياما فيما بعد، أمضي فيها مهندسون جزائريون وفرنسيون يطالبونني فيها بعدم قبول المهمة. أجبتهم بأنهم لا يعرفونني. ثم إن كان المشكل في كون بلدي استعمر الجزائر سابقا، فأنا ضد السياسة الاستعمارية بكل أشكالها. وفي رده على هؤلاء خصوصا حين كتبوا في بيان تبعته توقيعاتهم القصبة-قبل ان تكون تراثا لليونيسكو-هي ملك قبل كل شيء لقاطنيها -سواء الحائزين على عقود ملكية أو لا-ثم لكل الجزائريين. أجاب جون نوفال قائلا عملي سيأخذ بعين الاعتبار -طبعا-الإبقاء على سكان الحي، التعدد في الوظائف والانتماءات الاجتماعية، احترام البعد التاريخي للقصبة بمختلف الحقبات والعصور التي مرت بما فيها العصر الحالي.

من جهة أخرى، طمأن الحائز على جائزة بريتزيكر لعام 2008-يعادل نوبل في الهندسة المعمارية بالولاية المتحدة الأمريكية ويمنح لأفضل المهندسين عالميا منذ 1979-قائلا لا يجب أن ننظر على هذه الدراسة كتعطيل لأمر ما بل هي تأكيد على احترام لتراث وُضعت أسسه في السابق وللسكان الذين يغارون عليه ويسعون لصونه. مؤكدا رفضه للترميمات التي لا معنى لها، قبل ان يضيف في السياق ذاته علينا احترام ما كان وما يزال إلى غاية اليوم.

وكشف المعني عن مصير التوجيهات التي يقدمها بعد نهاية مهمته بالقول المشرفون على حي القصبة، الولاية ومسؤولها الأول سيقررون كيفية مواصلة المشروع ويقررون لوحدهم بقية الأمور.

واكد جون أن الـ يونيسكو سيكون لها رأي في هذا المشروع-على اعتبار ان القصبة تراثا إنسانيا-كاشفا عن لقاءاته بممثلة المنظمة الأممية المشرفة على لجنة الحفاظ على تراث القصبة والتي أسعدتها الفكرة في انتظار التحفظات أو الموافقة على نتائج العملة بعد إنهائه.

واختتم المهندس العالمي بالرد على إشاعات تحدثت عن تفكيره في تشييد أبراج بحي القصبة كتلك التي دشنها بالدوحة القطرية وبرشلونة الإسبانية ليقول لنحاول تفادي فرضيات مسبقة تنذر بما هو أسوأ.

ز. أيت سعيد