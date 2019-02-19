سيشرف عليها رئيس الجوق أمين قويدر

الأوركسترا السيمفونية لوهران ترى النور

عقد رئيس الجمعية الثقافية لترقية الموسيقى الجزائرية الأكاديمية ومدير المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي «بلاوي الهواري» بوهران محمد عباد مؤخرا، ندوة صحفية بالمسرح الجهوي عبد القادر علولة، أعلن من خلالها عن ميلاد الأوركسترا السيمفونية لعاصمة الغرب، حيث أحيت أول حفل لها، أمس، تحت قيادة المايسترو أمين قويدر، الذي سيرافق هذه الأوركسترا خلال بداياتها.

تضم الفرقة أربعين عازفا موسيقيا محترفا، من وهران و من مختلف ولايات الغرب، وكذا عدد من المتخرجين من المعاهد التابعة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران، في محاولة للم شتات الموسيقيين الأكادميين، وكل المواهب النتشرة عبر الجهة الغربية، ومن هؤلاء ياسين خداوي العازف على آلة البزق. يأتي هذا تحسبا للمشاركة في إحتفاليات ألعاب البحر البيض المتوسط، التي ستحتضنها وهران في 2021. وأشار محمد عباد، إلى أن تأسيس الأوركسترا السيمفونية لوهران، جاء تجسيدا للمشروع الذي أعلن عنه وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، خلال إشرافه السنة الفارطة، على إطلاق إسم عميد الأغنية الوهرانية الراحل « بلاوي الهواري » على المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران، خلال الإحتفالات المخلدة ليوم الشهيد، وها هو المشروع يقول المتحدث، يتجسد بعد مرور سنة كاملة، مضيفا أن الأمر اقتضى ضرورة تأسيس جمعية، والحصول على اعتماد من أجل ضمان الإطار القانوني للمشروع. من جهته، ثمن مدير المسرح الجهوي لوهران مراد سنوسي، الذي شارك في تنشيط هذه الندوة الصحفية، تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع، مؤكدا أن مسرح علولة يعتبر شريكا أساسيا للأوركسترا السيمفونية لوهران، حيث تم الإتفاق على تنظيم حفل للموسيقى الكلاسيكية كل شهر، وآخر تربوي موجه لتلاميذ الثانويات، في محاولة لترسيخ قواعد وأسس هذا الفن الراقي لدى الجيل الجديد، و كذا خدمة للمشهد الثقافي بعاصمة الغرب الجزائري، مضيفا أن الدعوات الخاصة بحفل الإفتتاح، ستكون متوفرة على مستوى شباك المسرح الجهوي، لأن الدخول سيكون مجاني خلال هذا اليوم.

وسيكون حفل الإفتتاح، الذي يتضمن أناشيد وطنية إحتفاء بيوم الشهيد، ومعزوفات من التراث، وروائع من الموسيقى الكلاسيكية العالمية... متبوعا بحفل آخر تربوي مرتقب اليوم، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، يندرج في إطار البرنامج الخاص بتظاهرة «2019 سنة موسيقى الطفل في الجزائر»، التي أطلقها المايسترو أمين قويدر، احتفاء بضرورة تكوين المجموعات الصوتية في المدرسة الجزائرية، حيث من المنتظر أن يحضره حوالي خمس مائة تلميذ، من وهران، معسكر، مستغانم، غليزان وعين تموشنت.