من تنظيم اتحاد الكتاب الجزائريين وجمعية الكلمة

عمر برناوي يعود في الذكرى العاشرة لوفاته

يعود الشاعر الكبير الراحل عمر برناوي الى بيت اتحاد الكتاب الجزائريين في الذكرى العاشرة لوفاته، شهادات حول الشاعر عمر البرناوي من خلال قراءات شعرية، ووصلات موسيقية تستذكر أحد أهم قامات الشعر الحديث.

لطالما كان العملاق عمر برناوي السند والمساعد الذي أخذ بيد كثير من الشباب في بدايات طريقهم الفني الإبداعي في مختلف المجالات، ولذلك ارتأت جمعية الكلمة الناشطة رفقة اتحاد الكتاب الجزائريين استذكاره في الذكرى العاشرة لوفاته، من خلال برنامج متنوع يضم قراءات لشعراء إضافة الى وصلات موسيقية ترافقها الحدث الذي من المنتظر ان يجمع محبي رائعة «من اجلك عشنا يا وطني».

ويعتبرعمر البرناوي من مواليد 1935 في بسكرة شاعراً ومؤلفاً جزائرياً سجل اسمه بحروف من ذهب في عالم الكلمة الراقية التي قلما ان تكون مثلها بروائع خلدها التاريخ، ولازالت محط اعجاب شعراء الجيل القديم وحتى الجديد.

عمر برناوي ابن مدينة بسكرة أتم عمر تعليمه الابتدائي والمتوسطي في مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مسقط رأسه وبريكة. انتقل بعدها إلى مدينة قسنطينة أين زاول دراسته في معهد عبد الحميد بن باديس. سافر فيما بعد إلى تونس ودرس في جامع الزيتونة وحصل على شهادة الباكالوريا عام 1957، ثم على دبلوم في التمثيل من مدرسة التمثيل العربي في تونس عام 1959. في عام 1963 حصل على ليسانس في اللغة العربية من كلية التربية في جامعة بغداد. بعد عودته إلى الجزائر اشتغل مدرسا بثانوية عماره رشيد بالجزائر، ثم مذيعاً ومنتجاً ومقدم برامج في الإذاعتين التونسية والجزائرية، كما رأس تحرير مجلة ألوان من عام 1972 حتى عام 1981. تقلد منصب مستشار لدى وزارة الثقافة الجزائرية. حصل على جائزة أفضل نشيد وطني في الجزائر عام 1983 وهي من أجلك عشنا يا وطني، وشهادة شرف لأحسن أوبيرات عام 1984، وشهادة تكريم من الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد عام 1987. توفي عمر البرناوي في مستشفى عين النعجة بالجزائر العاصمة بعد صراع مع المرض لسنوات عديدة يوم 24 فبراير 2009 في الجزائر العاصمة، ودُفن في مسقط رأسه بسكرة.