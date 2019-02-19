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﻿في إطار دعوة بيت الشعر للمشاركة فيها

عدة مدن جزائرية تحتفي بمبادرة «من أجل عالم بلا جدران» العالمية

  19 فيفري 2019 - 11:07   قرئ 23 مرة   0 تعليق   ثقافة
عدة مدن جزائرية تحتفي بمبادرة «من أجل عالم بلا جدران» العالمية

تحتضن عدة مدن جزائرية وبمناسبة احتفالات يوم الشهيد لقاءات شعرية للمشاركة في مبادرة «من أجل عالم بلا جدران» التي دعت إليها حركة الشعر العالمية، وقد أعلن بيت الشعر الجزائري مشاركته القوية فيها.

 

نظم المكتب الولائي لبيت الشعر الجزائري لولاية أدرار أمسية شعرية حول (عالم بلا جدران) بالتنسيق مع المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، نشط الأمسية الإعلامي حضالله محمود، وحضرها مدير المكتبة العمومية، ورئيس المكتب الولائي لبيت الشعر، ونشط الأمسية الشعراء عبدالقادر عبيد، جلول بن يعيش، عبد الرحمن كرومي، ونصرالدين براشيش، كما حضرها كوكبة من الأساتذة والطلبة وكان للأمسية وقع خاص لدى الحضور الذين تفاعلوا بالمشاركة والنقاش.

كما أعلنت عدة مدن جزائرية على غرار تبسة يوم 23 من الشهر الجاري بملحقة أول نوفمبر يشارك فيها ثلة من المبدعين وتتنافس فيها المواهب عن طريق المشاركة في منبر الشعر والمبدعين

وتأتي هذه المبادرة من أجل تسجيل حضور الشعرية الجزائرية في الفضاء الشعري العالمي يبادر بيت الشعر الجزائري بقراءات شعرية تحت شعار (من أجل عالم بلا جدران) في 19 ولاية بادرت بها المكاتب الولائية لبيت الشعر الجزائري. وكانت مشاركة الجزائر على خلفية دعوة حركة الشعر العالمية الى تنظيم قراءات شعرية خلال شهر فبراير القادم تحت شعار (من أجل عالم بلا جدران). تم حتى الآن الإعلان عن تنظيم722 قراءة شعرية عبر 126بلدا خلال شهر فبراير. المكسيك وحدها تنظم 100 قراءة في 100 موضع مختلف.

وقال عاشور فني إذ نسجل تزايد الهواجس والمخاوف بين أبناء العالم الواحد وتصدع الفضاء الإنساني وتصاعد النزاعات ونشأة الجدران بين الناس بسبب التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وحدة الصراعات السياسية والثقافية وعدم قبول الإختلاف ورفض الآخر وصراع الثقافات والهويات فإننا نعتقد بأن الشعر قادر على فتح أفق للقاء والحوار وتجاوز الحواجز والجدران الفعلية أو المتوهمة. وقد تمت مراسلة الحركة الشعرية العالمية بهذا الخصوص ممثلة فرناندو رندون لتأكيد مشاركة الجزائر ممثلة في بيت الشعر واعدا بتنظيم قراءات شعرية في 19 موقعا مختلفا في 19 مدينة جزائرية خلال شهر فيفري القادم مخصصة لموضوع (عالم بلا جدران) حيث الشعر فرح وجمال وسلام وحيث الكتابة شكل من أشكال الكفاح من أجل الحب، اما المدن التي تقرر تنظيم أنشطة فيها حتى الآن هي أدرار، المسيلة، بسكرة أولاد جلال، ورقلة، الجلفة، سيدي بلعباس، غليزان، تمنراست، الأغواط، سطيف، سوق اهراس، قسنطينة، وهران، تيزي وزو، باتنة، البويرة، معسكر، الجزائر، ويمكن لمدن أخرى أن تلتحق بالحركة في الأيام القادمة.

سعاد.ش

 

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