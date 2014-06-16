أمازيغية سحرت جمهور"أرب قوت تالنت" بأغنية "أفافا ينوف "

اشعلت المتسابقة الجزائرية "اسمهان" من الجزائر نيران الحرب بين لجنة تحكيم برنامج المواهب الأشهر في العالم العربي، بعد ان ابهرت الجمهور بصوتها الساحر بتأديتها اغنية "افافا رينوفا" من التراث الجزائري.

بصوت اوبيرالي نادر ولباس تقليدي قادم من أعالي جرجرة وقفت الشابة "اسمهان" امام لجنة التحكيم بكل ثقة ككتلة فريدة قادمة من عمق الثقافة والتراث الجزائري غنت الشابة الجميلة أجمل ما قدمه الفنان العالمي "ايدير" بإحساس اخترق حواجز اللغة وهو ما اظهره التفاعل الكبير من طرف الجمهور ولجنة التحكيم ماعدا نجوى كرم، ووصل الامر الى حد مشادات بين أعضاء اللجنة.

وقع الأمر عندما غنت متسابقة جزائرية أغنية من التراث الأمازيغي القبائلي، وجاءت اللحظة التي تقول فيها لجنة تحكيم عرب غوت تالنت رأيها، فأبدا أحمد حلمي وعلي جابر إعجابهما الشديد بها

بينما أكدت نجوى كرم للمتسابقة الجزائرية أن على صوتها بعض التحفظات، وأنها تحتاج لمزيد من التدريب الأمر الذي جعل كلاً من أحمد حلمي وعلي جابر يسخران من موقفها، خاصة وأنها المرة الأولى التي تبدي فيها رفضها لموهبة، إلى جانب أنهما وجدا أن المشتركة تتمتع بموهبة رائعة

أخذ علي جابر وأحمد حلمي يشاكسان في نجوى كرم بسبب رأيها في المتسابقة، مما دفعها لإعلان غضبها ومغادرة مقعدها مشيرة إلى أنها في لجنة التحكيم ويجب الاستماع لرأيها

أحمد حلمي طلب من نجوى كرم العودة إلى مقعدها لأن البرنامج قيمته منها، فأكملت نصيحتها للمتسابقة أن عليها التدريب أكثر لأن رأيها متخصص عن زميليها التي وصفتهما بالمشاكسين، لتعطيها "لا" رغم أن أحمد حلمي وعلي جابر منحا المتسابقة "نعم"

سعاد شابخ