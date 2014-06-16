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المخرج يوسف بوشوشي في ذمة الله

  29 جويلية 2017 - 14:35   قرئ 17 مرة   0 تعليق   ثقافة
المخرج يوسف بوشوشي في ذمة الله

غيب الموت يوم السبت بالجزائر العاصمة المخرج  يوسف بوشوشي عن عمر ناهز 78 سنة بعد معاناة مع المرض حسب ما علم من محيطه.

 ويعتبر بوشوشي أحد المخرجين الأوائل الذي تدرجوا في مجال السينما, حيث التحق  الفقيد بمؤسسة الاذاعة والتلفزيون سنة 1961 وعمل فيها في عدة وظائف مرتبطة  بالشاشة والتصوير وعرف خلالها مصطفى بديع واسماعيل مدني وغيرهما.
استطاع الراحل وهو من مواليد 1939 ببجاية أن يراكم خبرة كبيرة في مجالات  مرتبطة بالسينما بدءا بالتصوير أين عمل كمساعد مصور ومصور رئيسي ثم في مجال  الأخبار كمراسل للنشرة إلى غاية الإخراج والانتاج.
تعود أولى التجارب السينمائية لبوشوشي إلى سنة 1963 حيث قدم أول أعماله وهو  فيلم قصير "اعالي مناطق الثورة", وبداية من سنة 1967 سيصبح احد عرابي السينما  من خلال برنامجه التلفزيوني المميز آنذاك "روائع الفن السابع".
التحق صاحب "الهجرة" بصفوف الثورة وهو في 16 من عمره بعد أن كان عضوا نشطا في  الكشافة, وكان بمثابة مصور لجبهة التحرير الوطني في عدة مراحل من بينها  احتفالات الاستقلال, كما ساهم رفقة ثلة من عمال الاذاعة والتلفزيون في ضمان  مواصلة البث بعد انسحاب الفرنسيين.
وكان آخر أعمال الفقيد سنة 2007 بعنوان "ثمن الحرية", وقد حاز بوشوشي تكريما  من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2003 عرفانا بمشواره الفني الثري,  وواصل على درب الفقيد ابنه لطفي الذي حقق الكثير من النبوغ في عالم الإخراج.
سيوارى جثمان الفقيد الثرى يوم الأحد بمقبرة سيدي يحي بالجزائر العاصمة بعد  صلاة العصر .

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