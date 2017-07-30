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من المنتظر أن يرى النور قريبا

عبد العالي مزغيش يرثي والدته في «مزيدا من الحب»

  30 جويلية 2017 - 13:15   قرئ 5 مرة   0 تعليق   ثقافة
عبد العالي مزغيش يرثي والدته في «مزيدا من الحب»

كشف الإعلامي والشاعر عبد العالي مزغيش عن طرح مجموعتين شعريتين إحداهما سترى النور في المستقبل القريب اختار لها عنوان «مزيدا من الحب»، والأخرى «رجل في المهب الأخير» ستكون في رفوف المكتبات مطلع العام المقبل، أين يخصص حيزا لرثاء والدته الراحلة في كلا العملين كما يتطرق لعديد المواضيع المتعلقة بالوطن، الحب، الجمال وغيرها.

 
بعد طول غيابه عن الساحة الابداعية التي دخلها بمجموعة «لست ككل النساء»، الصادرة منذ عام 2002، يعود الشاعر عبد العالي مزغيش للساحة الأدبية بعنوان جديد سيرى النور قريبا «مزيدا من الحب» الصادر عن دار «الجزائر تقرء» للنشر، والتي قال عنها في تصريحه للمحور اليومي أنه اختار لها هذا العنوان نتيجة الحاجة الدائمة لجرعات الحب، في زمن الكراهية والأحقاد، كاشفا عن تضمن المجموعة الجديدة مختلف قصائد الحب،  والوطن، والأرض، والجمال، واقفا وقفة حب ورثاء لوالدته الراحلة منذ مدة، من خلال نصّ حزين بين مجمل النصوص المفعمة بالفرح، والتي عبر عنها قائلا :«أمي جرح لم يندمل، وقصيدة لم تكتمل، ودمعة ضمنتها مجموعتي الشعرية التي أهديتها الى روحها الطاهرة.»وعلى صعيد آخر كشف عبد العالي مزغيش عن تحضيره لطباعة مجموعة شعرية جديدة سترى النور مطلع السنة المقبلة تحوي كذلك مجموعة من القصائد المندرجة تحت عدة عناوين من بينها « مرثية الى أمي، «مايا «، «يا خائني معها»، «أمدوكال»، «بوسعادة»، «أوراسية»، «النائلية»، و«عرس الشهيد» وغيرها من العناوين التي تترجم أحاسيسه كشاعر. وعن الاصدارين قال محدثنا إنه حاول من خلال هذه المجموعة أن لا يفاضل بين نصوص حديثة ونصوص قديمة، لاعتقاده أن الشعر رغم تعدد التجربة ونضجها عند الشاعر، يظل نهرا واحدا متدفقا عبر السنوات، وحالات انسانية لا تتغير بقدر ما تتغير أشكال التعبير عنها، مع الإقرار بوفائه للقصيدة العمودية، رغم تفتحه على تجارب أخرى، كالقصيدة الحرة خصوصا، محاولا اقتحام عوالم  قصيدة النثر وفضاءات نصوص الهايكو الآسرة.
 
نجيبة صيودة 
 

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