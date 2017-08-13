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تولى عمر فطموش شؤونه منذ عام استحداثه في 2010

سفيان بو كموش محافظا جديدا للمهرجان الدولي لمسرح بجاية

  13 أوت 2017 - 10:15   قرئ 15 مرة   0 تعليق   ثقافة
سفيان بو كموش محافظا جديدا للمهرجان الدولي لمسرح بجاية

قررت وزارة الثقافة تعيين المدير الحالي للمسرح الجهوي لبجاية، سفيان بو كموش محافظا جديدا على المهرجان الدولي لمسرح هذه الولاية خلفا لسابقه الممثل والمخرج المسرحي عمر فطموش، ويكون خليفة صاحب رائعة «حزام الغولة» أمام تحد كبير خصوصا أن موعد عاصمة «يما قورايا» مع فعاليات هذا الموعد الثقافي الهام لا يفصلنا عنه سوى شهرين فقط.

 
سيحتاج المسؤول الجديد الذي عينه الوزير عز الدين ميهوبي على رأس محافظة المهرجان الدولي لمسرح بجاية إلى عزيمة كبيرة قصد إنجاح طبعته في هذا العام والتي يرتقب أن تتفتح فعالياتها يوم 16 أكتوبر، كون الحدث الذي نجح فطموش في منحة صبغة عالمية في كيفية تنظيم أنشطته واستقبال الضيوف الأجانب المعنيين بالمشاركة، والتجربة التي أكسبته مختلف الطبعات منه منذ 2010 سيصنع الفارق كثيرا، ولا بد من تظافر الجهود لاجتناب الفشل بعد رحيل فطموش، ولو أنه كان من الأجدر تأخير هذا القرار وعدم اتخاذه قبل شهرين عن بداية الحدث الثقافي المذكور.
ابن مدينة برج منايل تمكن من تحقيق مصالحة بين سكان عاصمة الحماديين والفن الرابع بما قام به طيلة المدة التي قضاها كمشرف أول على شؤون المسرح الجهوي للولاية، والتي ترك من خلالها بصمة لا تمحى في ذاكرة البجاويين من عشاق المسرح حيث قدم أعمالا كبيرة على غرار مسرحية «العسس» وهي اقتباس لرواية الروائي الراحل «طاهر جاووت» والتي تحمل نفس العنوان، اقتباس ثاني لرواية للمرحوم رشيد ميموني، كما أضاف إبداعات أخرى على غرار «وحوش.كوم» و»فاظمة نسومر». وقد أوضح عمله في مسرح بجاية حين صرح في السابق قائلا «الجمهور يأتي إلى المسرح حين تكون برمجة جادة ومنتظمة. أنا من خلال عملي في بجاية، استطعت تعويد الجمهور على المسرح، حيث أنه أصبح يحتج حاليا إذ لم يجد برمجة يومية للمسرحيات فاضطررنا لضبط  برمجة تتماشى مع رغبة هذا الجمهور.» كان الممثل والمخرج عمر فطموش أستاذا منتدبا لدى مديرية التربية لولاية بومرداس، أستاذ للفرنسية بثانوية برج منايل وجامعة تيزي وزوو، مدير المهرجان الوطني للمسرح المدرسي والأطفال عام 1983، ممثل وزارة الثقافة للمتابعة الأكاديمية للمهرجان الوطني لمسرح الطفل في 2007، كما نظم أول تعاونية مسرحية مختصة في مسرح الطفل، وهو عضو محاضر في اللقاء الدولي لمسرح الأطفال والشباب ببروكسل .
عين مديرا للمسرح الجهوي «مالك بوقرموح» ببجاية في 2004، وهو عضو دائم وناشط بالمعهد الدولي للمسرح المتوسطي، محاضر في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي ومؤسس ومنشط «أوديسيا» الفنانين المسرحيين البحر الأبيض المتوسط سنة 2001.
 
ز.ايت سعيد
 

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