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في انتظار صدور ألبومه الجديد نهاية هذا العام

أكلي يحياتن بأوبيرا الجزائر يوم 20 أوت الجاري

  13 أوت 2017 - 10:17   قرئ 16 مرة   0 تعليق   ثقافة
أكلي يحياتن بأوبيرا الجزائر يوم 20 أوت الجاري

وعد جمهوره وكل من تابع مسيرته الفنية بالجديد إلا أن الجميع لا يزال يتنظر، ليظل الفنان القبائلي القدير أكلي يحياتن ناشطا في الساحة الفنية رغم التقدم في السن مرافقا جيل اليوم في حقل الفن، وسيكون حاضرا بأوبيرا «بوعلام بسايح»  يوم 20 أوت الجاري قصد احياء حفل موسيقي، وسيؤدي أغانيه الرائعة على غرار الرائعة التي أرخ فيها جزء من تاريخ هذا الوطن «يالمنفي».

 
ولد الفنان القدير أكلي يحياتن سنة 1933، بتيزي وزو وسافر صغيرا إلى فرنسا حيث مارس مهنا متعددة، فعمل في مصانع «سيتروين» واستهوته الموسيقى فأخذ يتردد على الوسط الفني في الحي اللاتيني وتعرف على المرحومين الشيخ الحسناوي وسليمان عازم، وتعلم العزف على آلتيّ المندولين والعود وعلى أنغامهما أدى أغانيه الشهيرة عن ألام الغربة والهوية الوطنية. بلغ الفنان يحياتن أوج شهرته في فرنسا وفي بلدان المغرب الكبير في فترة خمسينيات إلى سبعينيات القرن العشرين، وكان وطنيا ومن أشد المعادين للاستعمار الفرنسي، فاعتقل عدة مرات من طرف سلطات الاحتلال، لدعمه جبهة التحرير الوطني في المهجر أثناء الثورة المجيدة، ليؤلف بعض أغانيه في سجون فرنسا يعتبر أكلي يحياتن قامة من قامات الأغنية القبائلية، فقد سجل العشرات من الألبومات الغنائية المتنوعة، من أشهر أغانيه نذكر «ثمورثيو ثامورث إذورار» (بلادي يا بلاد الجبال)، التي تغنى فيها بمنطقة القبائل وبقمم لالا خديجة الشامخة، «أيا خام ذاشو كيوغان» عن البين القديم، «جاحغ بزاف ذامزيان» عن صداع الغربة والترحال، «أيا أراو ندزاير» (يا أبناء الجزائر)، كما غنى بعض العناوين بالعامية، وأشهرها «يا المنفي»، التي صورت معاناة المجاهدين الجزائريين في سجون ومنافي الاستعمار الفرنسي والتي أعاد كل من الفنانين رشيد طه والشاب خالد غناءها، وأغنية «هاجرت وأنا جد صغير»، وغنى العديد من الأغاني الشعبية التراثية الجزائرية والمغربية باللغتين الأمازيغية والعربية. وكرم الفنان أكلي يحياتن في شهر أفريل 2017 بحصوله على وسام الاستحقاق.
تجدر الإشارة إلى أن الحفل يحييه الفنان القدير أكلي يحياتن بأوبيرا الجزائر بوعلام بسايح على الساعة السابعة، وحدد ثمن التذكرة بـ 500 دج.
 
ز.أس
 

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