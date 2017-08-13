دعوة للمشاركة في ملتقى «الفكاهة بين التربية والجماليات»

أعلنت محافظة المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي دورة حسان الحسني الذي سيقام في الفترة من 26 الى 30 نوفمبر 2017، فتح باب المشاركة في الملتقى الذي سيحمل عنوان «الفكاهة بين التربية والجماليات» حيث ينتظر من الباحثين تقديم ورقة المشاركة قبل 15 سبتمبر 2017.

جاء في ديباجة الملتقى «حرصا من اللّجنة التنظيمية للمهرجان الوطني للمسرح الفكاهي على إثارة مواضيع جادة وعملية تربط بين الفكاهة بهذا المفهوم الشامل، وبين محيطها الاجتماعي والتربوي، والعمل على توظيفها إيجابيا في مؤسساتنا التربوية والتعليمية والتكوينية، فإنّها تلفت انتباه الأكاديميين والباحثين الجزائريين في مختلف الاختصاصات الاجتماعية والنفسية والفكرية والأدبية والفنية، وكذا الممارسين المبدعين، إلى ضرورة ترقية مفهومنا للفكاهة والبحث في سلسلة التقنيات الفكاهية والكوميدية التي يمارسها كتاب الرواية والقصّة والمسرح والسينما وكلّ أشكال العروض، والمهارات الموظفة في استعمال الاضحاك وتوليداته، واعتبارها ضرورة اجتماعية وأداة بيداغوجية من شأنها أن تكون مفيدة وفعالة في العملية التعليمية، مع العلم أن للضّحك أهمية بالغة في تنشئة الطفل وتطوّره على المستوى النفسي والصحي، ومع ذلك ما زالت الرؤية النقدية والجهد التنظيري غافلا عن تقنيات وأسلوب وطريقة المعالجة وكذا الأهمية التربوية والاجتماعية والجمالية للضّحك... «وأما المحاور الكبرى التي سيتناولها الملتقى فهي الفكاهة التاريخ والتحوّلات، الفكاهة كظاهرة اجتماعية (النموذج الجزائري)، الفكاهة وعملية التواصل نظريات الإضحاك، جماليات الفكاهة وتقنياتها وميكانيزماتها (آلياتها).، الفكاهة وسيلة لمقاومة العنف، دور الفكاهة في العملية التربوية، الفكاهة في المقررات التعليمية، تجارب حيّة حول استعمال الفكاهة في العملية التربوية، الفكاهة في المسرح الجزائري بين الحضور والغياب، الفكاهة في السينما الجزائرية، والفكاهة في النصوص الروائية الجزائرية.