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كان صديق الروائية الراحلة أسيا جبار في أكاديمية الخالدين

أمين معلوف يمنح موافقته للمشاركة في فعاليات «سيلا» 2017

  15 أوت 2017 - 14:22   قرئ 7 مرة   0 تعليق   ثقافة
أمين معلوف يمنح موافقته للمشاركة في فعاليات «سيلا» 2017

أكد حميدو مسعودي محافظ معرض الجزائر الدولي للكتاب، أول أمس، تواريخ تنظيم الطبعة22 حيث سيحتضن فعالياتها قصر المعارض لنادي الصنوبر من 25 أكتوبر إلى غاية 4 نوفمبر القادم، وستكون دولة جنوب إفريقيا ضيفة الشرف، فيما يرتقب حضور أسماء ثقيلة في الحدث الأدبي السنوي الذي تريده الجزائر فرصة للقاء رفقاء الريشة بالقراء والترويج للكتاب مهما كان النوع الطي كتب فيه.

 
 ستكون الطبعة الثانية والعشرين لـ «سيلا» هذا العام خصوصا إن تجسد الحضور الفعلي للكاتب والمبدع اللبناني وعضو أكاديمية الخالدين «أمين معلوف» الذي قال عنه محافظ الموعد المذكور أنفا إنه موافقته مبدئية لحضوره المعرض إضافة إلى الأديبة، ربيعة جلطي، وأسماء سيتم الإعلان عنها بعد تأكيد حضورها. أمين معلوف الذي اعتبره كثيرون مبدعا متميّزا أنجبته هضبات لبنان وأرغمه صراع الأخوة في أرض واحدة على ترك بلد عرف بالتعايش ليستقر بفرنسا، لطالما رفع اسمه عالياً كنغمة شجية في أذن عالم باتت تطنّ مع ذكره ضوضاء الفساد، اللامبالاة والحرب، وهو روائي محترف يستحضر في مؤلفاته حقبات تاريخية متجاهَلة بل حتى منسية، مسلّطاً الضوء عليها في سياق تاريخيّ شيّق، سواء في روايته الابداعية «سمرقند»، « ليون الافريقي» أو «حدائق النور» وغيرها....وهو الدّاعي دائماً إلى التحرر من قفص المذهبية والعنصرية والتحليق في فضاء الفنّ والانسانية الرّحب. وسيكون للقارئ الجزائري فرصة لقاء أحد زملاء الروائية الراحلة «أسيا جبار» في اكاديمية فرنسا إذا كانا الاثنان سفيرين لبلديهما في هذا البيت العلمي الذي جمع بين المتحكمين الكبار للغة «موليير» وكل واحد منهما عرف ويلات الحرب في الجزائر خلال الثورة المجيدة بالنسبة لابنة الشنوة وأثناء الحرب الأهلية بالنسبة لمعلوف- وكان أخر ما أصدره الأكاديمي الشهير، كتاب «مقعد على السين» في السنة الماضية حيث يكشف فيه حياة ومغامرات 18 شخصية اعتلت الكرسي رقم 29 في الأكاديمية الفرنسية (الكرسي الذي من نصيبه حاليا)، هم مجموع سابقيه من ارنست رينان إلى مونترلان، ومن جوزيف ميشو الى كلود ليفي ستراوس. ولا يقتفي معلوف اثر اسلافه من زاوية علم الأنساب، كما فعل سلفه ليفي ستراوس، وانما يحيي بالجس والنبض، من خلال سيرهم، أربعة قرون من تاريخ فرنسا.  بالعودة إلى فعاليات «سيلا 2017» وبالتحديد حول ما أشيع عن الحد من مشاركة الكتاب الديني في المعرض، قال، حميدو، إنّ قرار المنظمين إعطاء الأولوية للكتاب العلمي لا يعني تهميش الأصناف الأخرى، كاشفا عن بلوغ ميزانية الصالون 80 مليون دينار، إضافة إلى بعض الوعود من شركات خاصة مستعدة لدعم المعرض، خصوصا أن معظم التظاهرات والمواعيد الثقافية تم إعادة النظر في الميزانية المخصصة لها عملا بمبدأ ترشيد النفقات الذي فرضته الازمة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط في العالم.
 
ز. ايت سعيد
 

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