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بفيلم «حظ سعيد الجزائر» لفريد بن تومي

 الجزائر في مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية بالمغرب

  15 أوت 2017 - 14:25   قرئ 8 مرة   0 تعليق   ثقافة
 الجزائر في مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية بالمغرب

تدخل الجزائر منافسة الدورة الـ 20 مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية بالمغرب عبر الفيلم الروائي الطويل «حظ سعيد الجزائر» لمخرجه فريد بن تومي المزمع تنظيمها في الفترة 9 إلى غاية 16 سبتمبر المقبل.

  
يتنافس هذا الفيلم مع أعمال أخرى من عدة بلدان بينها تونس ومصر وغانا  وبوركينافاسو وجنوب إفريقيا. حيث يروي المخرج فريد بن تومي في فيلمه «حظ سعيد الجزائر» قصة شقيقه نور الدين بن تومي، الذي مثّل الجزائر في الألعاب الأولمبية الشتوية 2006 في رياضة التزلج للمسافات الطويلة، حيث تدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي ودرامي وكذلك رياضي، وقد واجه المخرج هذه التحديات وتعقيدات كثيرة في هذا الفيلم، وبحسب تصريحاته فقد كتب النص عن قصة واقعية والعمل جمع بين الكوميدي والدرامي والرياضي، وبذل طاقة ومجهودات كثيرة ليصل لهذه النهاية.  هذا الفيلم يحوي الكثير من الأفكار والعناصر والقضايا ويحسب للمخرج فعلا الخروج بهذه النتائج وبالتأكيد كانت هناك قضايا بحاجة للضغط عليها أكثر، فمثلا الأب المغترب في فرنسا كان يأمل أن يتم دفنه في مسقط رأسه بعد موته ولمسنا معارضة ابنته لهذا الحلم الأخير بدعوى أنه مكلف ولذلك أخذت موعد مع الجهة المختصة بالمدينة لتحجز له قبرا، حلم الأب تم التعامل معه بطريقة حسابات مادية بالرغم أنه أمنية ليس كضرورة دينية ولكن القضية أكبر من الديني، فعودة المرء إلى حضن الوطن حيا أو ميتا هذا الحلم طبيعي وروحاني تراود أي مغترب وهو ليس ترفا ولا تخاريف العجزة. ويحكي فيلم بن تومي -الذي خرج للصالات في 2016- في قالب فكاهي ساخر قصة  حقيقية لفرنسي من أصول جزائرية ترشح بأعجوبة للألعاب الأولمبية الشتوية ممثلا للجزائر رغم  أنه لا يمتلك لا المهارة ولا التأطير ولا جواز السفر الجزائري هذا بالإضافة إلى كبره في السن. وكان هذا العمل قد حاز في 2016 جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الطبعة ال32  لمهرجان سينما بلدان البحر المتوسط بالإسكندرية بمصر بالإضافة إلى جائزة الجمهور في الدورة ال27 لمهرجان  فاماك للفيلم العربي بفرنسا. وسيعقد على هامش المهرجان ملتقى تحت عنوان «الهوية في السينما الإفريقية» بحضور نقاد وجامعيين وخبراء سينمائيين من القارة الإفريقية، ويهدف مهرجان خريبقة للسينما الإفريقية -الذي تأسس في 1977 من طرف مؤسسة بنفس الاسم- إلى ترقية وإبراز الإنتاجات السينمائية الإفريقية كما أنه فضاء للتبادل والنقاش حول الفن  السابع في القارة الإفريقية. يضحي الأب بكل ما يملك وخاصة أرضه في الجزائر كي يتحقق حلم ولدهويتمكن من الوصول إلى الألعاب الأولمبية الشتوية ورفع العلم الجزائري في هذا المحفل الدولي وكذا عدم خسارة ورشته التي تنتج مستلزمات التزلج على الجليد. شخصية والد البطل، مهمة وتحضر بقوة وجذبتنا إليها، فالرجل متزوج روسية ويقيم في فرنسا ولم ينس أو يتنكر لأصله وأهله وأشجاره في الجزائر، وهذا يعطينا الكثير من الاحاسيس وأن له قلبا كبيرا ويضعنا ببساطة مع ثنائية القومية فهي ليست نقصا أو خطيئة ولا خيانة. شخصية الأم كذلك مدهشة فرغم وجودها في فرنسا وجذورها الروسية إلا أنها تتحدث الدارجة الجزائرية، وتندمج مع نساء تلك القرية الجزائرية ورغم أنها ظهرت كشخصية ثانوية لكنها تنطبع في ذهننا وكانت تستحق مساحة أكبر في الفيلم.
 
 نـوال الــهواري
 

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