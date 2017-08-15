حاتم التليلي يصدر أولى أعماله «عن المسرح وخرائط أخرى»

طرح الناقد المسرحي حاتم التليلي محمودي، أولى إنجازاته الأدبية عبارة عن كتاب نقدي سطره تحت عنوان «عن المسرح وخرائط أخرى»، الصادر عن دار ميّارة للنشر والتوزيع والذي يشرح من خلاله الواقع الراهن للمسرح في ظل مختلف العوائق التي تشهدها الساحة الثقافية من جهة كما عمل المؤلف على نقد جملة من الكتب المسرحية.

تعززت الساحة الأدبية بإصدار أول وحديث رأى النور أمس، للناقد المسرحي والصحفي حاتم التليلي محمودي، الذي ارتأى دخول عوالم الكتابة المسرحية من مجال النقد بعنوان «عن المسرح وخرائط أخرى» الواقع فيما يقارب 128 صفحة، في طبعته الأولى. وينقسم الكتاب حسب ما صرح به مؤلفه للمحور اليومي إلى قسمين، يتناول في قسمه الأول مسائل نظريّة متعلّقة بالفنّ المسرحيّ وراهنه الحاليّ من حيث مسالك المقاومة الثقافيّة في زمن الاصوليات المعاصرة والارهاب وتحوّل الفنّ إلى بضاعة محض نتيجة رسملته وإدخاله حظيرة الأسواق، فيما يتناول القسم الثاني تقديم جملة من الكتب المسرحية سواء من حيث نقدها أو تقديمها أو استنطاق متونها ورهانات أخرى متعلقة بتجارب فنّية متنوعة ومختلفة.