إعادة تهيئة ديوان رياض الفتح بالعاصمة  

اتفق وزير الثقافة ووالي الجزائر العاصمة الجزائر على ضرورة «إعادة انعاش» ديوان رياض الفتح بإعادة النظر في مرافقه الثقافية والتجارية والترفيهية في إطار مخطط إعادة تهيئة العاصمة.

شهد ديوان رياض الفتح أول أمس زيارة خاصة قادت كل من وزير الثقافة عزالدين ميهوبي رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ، في إطار مشروع تجديد وإنعاش الفضاء، حيث أكد خلالها الوزير على البحث في كيفية تأمين وسائل تساهم في توفير الرفاهية المواكبة للتطورات الحاصلة في العالم خاصة وأنه قلب العاصمة النابض.

فبعد 35 سنة من الخدمة يدخل ديوان رياض الفتح ضمن انشغالات وزارة الثقافة التي تسعى إلى إعادة الإعتبار لكل المنشآت الثقافية، خاصة وان الأخير يعد أكبر المؤسسات واكبر الفضاءات التي تعد خدماتها على الأصابع، رغم ما تتوفر منه من موقع استراتيجي الذي يستقطب العديد من الزوار والعائلات وحتى السواح من يطمحون لاكتشاف العاصمة، واكد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي خلال الزيارة التي قادته امس إلى الديوان على أن وزارته تعمل على تشخيص كل المكان والنقائص ما يساعده في استقطاب العائلات الجزائرية، حيث أكد ان المكان بحاجة إلى تهيئة أفضل، وشروط أكثر قدرة على جذب والاستقطاب، فبعد مرور أكثر من 35 سنة لم يتطور بشكل يسمح بان يكون قلب العاصمة النابض وهو المرجو، وزيارة التي قادته بمرافقة والي العاصمة عبد القادر زوخ هو البحث في كيفية تأمين ما يمكن أن يجعل رياض الفتح اكثر خدمة، واستقطاب للسواح والعائلات ما يريحهم في فتح فضاءات تجارية، ألعاب للأطفال، كون الأشياء الموجودة فيه حاليا تجاوزها الزمن، ليواكب الذوق الجديد المواطن، لهذا ستوفر الوزارة وكل الجهات المعنية جهد خاص، ونوه الوزير حول الأسعار الخيالية التي قد يفرضها أصحاب المحلات للمواطنين امام الأسعار الزهيدة التي يدفعونها للمؤجرين، وعليه أكد على أنه سيستند على معايير تجاري اقتصادي، وثقافي، في حين أن قاعات السينما ستستفيد من تقنيات عالية. ومن جهته والي العاصمة عبد القادر زوخ، أنه من الضروري أن يتم تحسين واجهة الفضاء الذي يكون قبلة الزوار، الطامحين إلى الراحة والتسلية، وأن هذا سيدخل ضمن الاستراتيجية التي تعمل عليها ولاية الجزائر في تغيير وجه العاصمة. ويضم ديوان رياض الفتح -الذي تأسس في 1984 والتابع لوزارة الثقافة-حوالي 380 محلا بعضها مغلق «في حالة نزاع مع العدالة» وفقا لمديره العام -امعمر قنة-مضيفا أن معظم مداخيل الديوان تتأتى من استئجار الفضاءات والمحلات كونه مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.