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في انتظار تحديد موعد عرضها الشرفي الأول

تعاونية تافتيكا تضرب موعدا مع الفكاهة بـ «بانتورا سبيسيال»

  28 أوت 2017 - 14:10   قرئ 16 مرة   0 تعليق   ثقافة
تعاونية تافتيكا تضرب موعدا مع الفكاهة بـ «بانتورا سبيسيال»

تستعد التعاونية الثقافية تافتيكا للمسرح وفنون العرض بالعلمة لطرح آخر أعمالها المسرحية «بانتورا سبيسيال» الذي تجرى التحضيرات لعرضه شرفيا أمام عشاق الخشبة على قدم وساق بالمسرح الوطني محي الدين بشطارزي، في أقرب وقت ممكن.

من المنتظر أن تطرح تعاونية تافتيكا الثقافية للمسرح وفنون العرض بالتنسيق مع المسرح الجهوي للعلمة، آخر أعمالها المسرحية المعنون «بانتورا سبيسيال» للمخرج سفيان عطية، حسب ما كشف عنه مسؤول التعاونية بوراس عاشور خلال اتصاله بالمحور اليومي والذي قال إن التحضيرات لميلاد هذا العمل أمام الجمهور جارية في انتظار الحصول على موعد مقرب من المسرح الوطني محي الدين بشطارزي بالعاصمة، أين يستعد رفقة الطاقم لإنجاح هذا العمل الذي أشرف على اتجاز السينوغرافيا متكفلا بمساعدة المخرج. قال المخرج المسرحي عاشور بوراس إن «بانتورا سبيسيال» عمل مسرحي ثنائي يشارك في آدائه كل من الممثل بلال عرابة الذي تكفل كذلك بكتابة النص، والممثل عاطف كرميش، واللذين يجتمعان في عمل كوميدي هزلي كلاسيكي يحمل بين ثناياه أبعادا ثقافية، اجتماعية، مجسدة في مجموعة من المواقف الطريفة بين عناصر المسرحية اللذان يتقمسان مختلف الأدوار المركبة بأسلوب سلس مهذب لا يتنافى مع الأعراف والتقاليد ولا حتى السياسة أو الدين.

في مدة ساعة وربع اختارها المخرج سفيان عطية ليترجم من خلالها ما جاء في نص الكاتب بلال عرابة الذي اقتبس العمل عن فقرة من كتاب الأمير لنيقولا ميكيافيللي، والتي تجسد الكثير من الواقع المعاش بأسلوب هزلي من المنتظر له أن يحمل المشاهد الى أجواء من المتعة والفرجة المصاحبة للعرض، وتدور أحداث المسرحية حول عاملين يشتغلان في الدهان والطلاء، تأخذهما الحكايات نحو عوالم مختلفة متناسين بذلك عملهما الأساسي وبالتالي ينشغلان عن آداء واجبهما الذي يتكاسلان منذ البداية عن تأديته، ليغوصا في هموم اكبر منهما متناسين وظيفتهما الأساسية، فتبدء رحلتهما نحو المغامرات بين شد وجزر آخذة الجمهور نحو مواقف طريفة وفكاهية موجهة لمختلف الفئات العمرية على اختلاف مستوياتها والتي يمكن لأفراد العائلة الاجتماع حول متابعتها بالنظر للرسائل السامية التي تقدمها المسرحية.

نجيبة صيودة
 

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