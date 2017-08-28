بعث مهرجان الأغنية والموسيقى الأمازيغية بتمنراست

تعاني النشاطات الثقافية كثيرا جراء سياسة ترشيد النفقات ولعل إقدام وزارة الثقافة على إلغاء بعض المهرجانات وتقليص الميزانية المخصصة لبعضها الأخر دليل على أن سنين عجاف تنتظر القطاع الثقافي في الجزائر وقد تؤثر أكثر على المردودية، بل لا مجال للمطالبة بالنوعية في الانتاجات القادمة- وإذا كانت أطراف قد نادت إلى انتهاج طرق أخرى بجلب الخواص للاستثمار في مجال الثقافة إلا أن النضال سيبدأ بالإقناع قبل ان يتحول الحلم إلى حقيقة.

ارتأى المشرفون على الموعد الفني الذي تعودت عليه عاصمة الأهقار كل عام على الغائه في العام الفارط دون تقديم تفسيرات مقنعة قبل أن تقرر وزارة الثقافة على إعادة بعث مهرجان الأغنية والموسيقى الأمازيغية، هذه السنة، حيث ستكون ولاية تمنراست مقصد الشعراء والمطربين الشباب الذين يبدعون في الألحان والقافية بلغة «معمري» وجاء قرار وزارة ميهوبي بعد الردود الغاضبة من المثقفين، بحجة أن السلطات لم تتعامل بالمثل مع بقية المهرجانات الأخرى والتي تواصل إقامتها رغم أن الظروف الاقتصادية التي تميز هذه السنوات الأخيرة لا تشجع على الاحتفاظ بها، ليكشف مدير الثقافة بتمنراست بلبالي محمد عن تقليص الوزارة من الميزانية المخصصة للمهرجان، من 4 ملايير سنتيم في الطبعات الماضية إلى أقل من مبلغ 400 مليون سنتيم للطبعة القادمة المقررة شهر ديسمبر المقبل، وحسب ذات المتحدث فإن المبلغ المخصص لا يكفي لتغطية مصاريف الإقامة بحكم أن المهرجان وطني وتحضره وجوه فنية من كامل أرجاء الوطن، في إطار المحافظة على الهوية الوطنية، وإن الأمازيغية لغة وطنية ثانية، وكانت الوزارة قد طالبت محافظة المهرجان، بالبحث عن موارد مالية إضافية من خلال إبرام عقود إشهارية، مع المؤسسات الوطنية، لسد العجز في الميزانية المخصصة، وهو أسلوب لن يكون ناجحا يضيف المسؤول، بحكم رفض المؤسسات رعاية الأنشطة الثقافية، لأسباب غير معروفة والاقتصار على رعاية برامج الرياضية، وأمام هذا المأزق قد تلجأ محافظة المهرجان إلى تقليص عدد السهرات ومدة المهرجان، إضافة إلى اقتصار إجراء السهرات على مسرح مدينة تمنراست فقط دون البلديات الأخرى، بعكس ما كان معمولا به سابقا.