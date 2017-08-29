الجزائر ضيف مهرجان شرم الشيخ للسينما والفنون والسياحة  

ستكون الجزائر ضمن الوفود المشاركة في فعاليات مهرجان شرم الشيخ الافريقي الاسيوي للسينما والفنون والسياحة الذي اختار اندونيسيا ضيف شرف، فيما سيكون الصحفي الجزائري والناقد فيصل شيباني عضوا في لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة.

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الأفريقي الآسيوي للسينما والفنون والسياحة، اختيار إندونيسيا ضيف شرف دورته الأولى التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 14إلى 20 سبتمبر المقبل، برئاسة الفنانة القديرة سهير المرشدي، وذلك بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الإندونيسية.

ويشارك في فعاليات المهرجان كل من مصر، روسيا، الصين، السويد، النرويج، كينيا، الهند، المغرب، اليابان، كازاخستان، إندونيسيا، الجزائر، كوريا، الإمارات العربية المتحدة، تونس، ليبيا، العراق، الأردن، سنغافورة، الأردن، العراق، بنين، استراليا، جنوب أفريقيا، الدنمارك، تايلاند، كولومبيا، البرازيل والمملكة المتحدة. واختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الأفريقي الآسيوي للسينما والفنون والسياحة، عددًا من كبار صناع السينما في القارتين الأفريقية والآسيوية للمشاركة في لجان تحكيم مسابقتيه «الأفلام الروائية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة». ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة مدير التصوير السينمائي المعروف الدكتور رمسيس مرزوق، ويشارك في عضويتها الناقد كيث شيري، المنتج ميكيل باريش، المنتج براكاش شارما، النجمة زوليلي شاباالا، المنتج صبحي سيف الدين نقيب السينمائيين اللبنانيين. في حين يرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة المخرج إسماعيل مراد ويشارك في عضويتها المخرج فايق جرادة من فلسطين، المخرج أموس واي من الصين، الممثل فادي اللوند من لبنان والصحفي الجزائري والناقد فيصل شيباني.