بن هدوقة وياسين شعبويون وداود وصنصال وياسمينة خضرا عملاء

خيب الروائي الجزائري رشيد بوجدرة ظن الجزائريين الذين سارعوا بكرة أبيهم في رمضان ساخن لمساندته ضد ما أسماه هو بنفسه «الإرهاب» الممارس ضده رغم أن العديد من الجزائريين يكفرون بما يكتب بوجدرة بما فيهم المثقفين الذين نسوا كل الخلافات وجاؤوا لمساندة مثقف جزائري منددين بإهانة الفكر.

خرجات بوجدرة على جريدة «الأخبار» اللبنانية أقل ما يقال عنها أنها هلوسة وجنون ما بعده جنون فكيف يسمح لنفسه ان يتهجم على كل ما هو جزائري وأن يحاول فرض أفكاره علينا والادعاء أن الشيخ نحناح كان صديقا له ويريد أن يظهره لنا بمظهر يمثل الإسلام مع العلم أنه بوجدرة أشهر إلحاده كما أن الشيخ نحناح الذي يتحدث عنه هو أول من حارب اليسار في الجزائر وطالب بإبعادهم بل أكثر من ذلك كفّر كاتب ياسين وطالب مناضليه بمنع دفنه في مقبرة المسلمين وهو الذي أيضا طالب بعدم دفن المغني الكبير معطوب الوناس مع المسلمين

بوجدرة فقد بوصلة تفكيره ويريدنا أن نفكر مثله وكما أراده ستالين الذي تسبب في مجازر ضد الفكر والمثقفين أو مثل ديكتاتور كوريا الشمالية الذي يريد من البشرية أن ترى سوى ما يراه.

وقد تحوّلت خرجات الأديب الجزائري، رشيد بوجدرة، إلى ما يشبه لسعات العقرب، بتهجمه على المثقفين واجترار الاتهامات وكأن الرجل بلغ سن اليأس الأدبي ولم يبق له سوى قصف الكتاب، ودور النشر مؤكدا وفاءه لأدب الهجائيات، رغم أن الساحة الثقافية في الجزائر تحتاج إلى رفع المستوى بعيدا عن التفاهات وتحليل كل ما يصلح للهضم أو البلع في كل مناسبة لتجد أطراف مادة تتقاسمها ويرفض أصحاب الريشة الراقية مناقشة محتواها.

صواريخ بوجدرة ضد المثقفين





ويبدو أن لا أحد يريد رد الاعتبار لنفسه سوى صاحب روايتي «الإنكار» و»الرعن» الذي يسعى في كل منبر إعلامي يقصده أن يثني على قلمه ويدنس أوراق الأخرين، وإن صح الحوار الذي أجرته جريدة «الأخبار» اللبنانية مع رشيد بوجدرة ولم يقم بتكذيبه، قصف المعني بالثقيل على أسماء أضافت للأدب الجزائري بلمستها الكثير لكنها لم تنل رضاه لينصب نفسه ناقدا ويحلل نصوص كاتب ياسين وبن هدوقة وكان توقيع المصالح المدنية على شهادة وفاتهما لا تكفي ولا بد أن تحمل امضاء بوجدرة أيضا للتأكيد أن الثنائي لن يعود ثانية ويبقى هو وحده سيد ساحة الكتب والإبداع، يتحدث بوجدرة عن مؤلف «الرجل ذو النعل المطاطي» ليسلم بنهايته بنهاية أسطورة ياسين بمجرد نشره رائعة «نجمة» وما سببها يا ترى؟ يجيب المحلل قائلا « ياسين كانت الناس، في العقود الأخيرة من حياته، لا تسمع عنه سوى من خلال السجالات العاصفة التي كان يثيرها. وقف عن الكتابة قبل سنوات طويلة من تحوله للكتابة المسرحية باللغة الشعبية الجزائرية. هذا التحول لم أحبذه، ولم يكن صائباً في رأيي. كاتب ياسين كان شعبوياً. كان ماركسياً، نعم. لكن غلب عليه المنحى الشعبوي. أنا على عكسه تماماً.» قبل أن يتهجم على داود وصنصال « ماذا نقول عن كمال داوود، الذي تبجح في أحد البرامج التلفزيونية الفرنسية بأن القضية الفلسطينية لا تعنيه، وأن ما يحدث في غزة ليس مشكلته! هؤلاء الكُتّاب من يروّج لهم ويلمّع صورهم؟ إنه، بالطبع، برنار هنري ليفي وزمرة الصهاينة المحطية به. هؤلاء هم من يسوّقون أعمال صنصال وداوود وغيرهما من المثقفين الممسوخين المتملقين للغرب.»

«أنا مسلم ثقافيا وحضاريا»





لأن الرجل يعتقد أن كثيرون مهتمون بملته وهواياته يبتكر مصطلح «المسلم الثقافي والحضاري» لعل أطراف ستشرع في البحث عن مفهومه ويؤكد أنه لا يمكن أن يعلن إلحاده على شاشات التلفزيون لان الشعب الجزائري طيب ولا يحتاج إلى من يصدمه ليعود إلى صداقاته مع الراحل محفوظ نحناح ويضيف « بالطبع أنا مسلم ثقافياً. هذا انتماء حضاري، وهو جزء من هويتي وثقافتي وفكري. لقد كنت أدافع دوماً عن الحضارة الإسلامية، لأنني أؤمن بأن الفلسفة الإسلامية والعلوم الإسلامية شكلت روافد عظيمة في الثقافة الإنسانية، وقدمت خدمات جليلة لتاريخ البشرية. من هذه الناحية، أعتبر

نفسي مسلماً.»

«ابنة عمتي تواطأت في اغتيال كريم بلقاسم»





غاص بوجدرة في ملفات سوداء لطخت مجد الثورة التحريرية، ليتحدث عن مقتل الشهيد كريم بلقاسم ويصرح « كسبت ابنة عمتي ثقة كريم بلقاسم صار يعتبرها مثل ابنته. استعملتها مخابرات بومدين للوصول الى كريم بلقاسم، رغم الحماية التي كانت محكمة على جناحه في الفندق الذي كان يقيم فيه بفرنكفورت. استغل زوار الفجر وثوق العلاقة بينها وبين بلقاسم، فطلبوا منها المبيت عنده. وبعدما نام حرسه ومساعدوه، قامت بفتح الباب خفية، فتسلل القتلة وقاموا باغتياله خنقاً. لم ترو لي وقائع ما حدث، إلا على فراش الموت.»

واسيني الأعرج «تصريحات بوجدرة لا حدث!»





رد الكاتب واسيني الاعرج بطريقة حضارية حول ما ورد في الحوار مع رشيد بوجدرة ليعلق قائلا «وظيفة الكاتب أن يكتب ويمضي» كلمة للصديق سعيدي يوسف أيام الشام، ما تزال صالحة. عندما أعود إلى تاريخ حياة الكُتاّب، أجدني أمام صنفين عامين. صنف ينتهي في عمق الكتابة والحياة والنور، لدرجة أن الموت، لا يأخذ منه ومن محبيه إلا الجسد، لكن الروح تظل مشتعلة. وصنف ثان عندما تشحّ فيه الموهبة، ينقلب إلى ثور إسباني، داخل مساحة «كوريدا» لا يرى فيها صديقا واحدا، إلا الأعداء، «متادور» بجنب «متادور» آخر في سلسلة عسكرية، لا عمل لهم في الحياة إلا سنّ سكاكينهم لذبحه. لا حدث.»