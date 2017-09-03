شمس وكالة «أرك» سطعت بالإبداع وأمتعت المصطافين

بدأت الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي برنامجها لموسم الاصطياف هذا العام بإقامة فنية في دار عبد الطيف من 21 جويلية إلى غاية 05 أوت 2017، واستضافت في إطار هذا البرنامج التشكيليين الأفارقة موسى أليوم وجوستين قاقا من الكاميرون، موفولي بيلو من البنين وأمادو تونكرا من السنغال، كما دشن معرض بالمناسبة حمل اسم «افريقيا في القلب» في 3 اوت الماضي استقطب الزوار طيلة تلك الإقامة.

تلت هذا الحدث الثقافي القاري عروض أقبل عليها عشاق موسيقى الديوان بكثرة، فكان أول نجاح لها في النشاطات التي أشرفت عليها إلى أواخر الشهر الفارط بتنظيم الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الديوان من 20 إلى 23 جويلية، وشهد حضور فناني هذا الطابع قدموا من كوبا، موريتانيا، المغرب وفرنسا كما أن الفرق الجزائرية برزت في هذا الحدث الفني الدولي عبر المواهب الفائزة في الطبعة 2016 للمهرجان الوطني لموسيقى الديوان ببشار، وضم البرنامج: جيل ديوان القندوسي (بشار)، فرقة معالم فيصل سوداني (الجزائر العاصمة)، فرقة ديوان السراب (تندوف) إلى جانب مشاركة فرقة تيكوباوين من تمنراست. نظمت الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي خلال هذه الصائفة كذلك، فعاليات الطبعة الثالثة لتظاهرة «سينما الشاطئ» حيث قدمن عروض سينمائية في شواطئ البحر لخمس ولايات لمدة (5 أيام لكل ولاية) من 30 جويلية إلى 24 أوت وشملت بجاية (من 06 إلى 10 أوت بشاطئ تيشي)، عين تيموشنت (من 30 جويلية إلى 03 أوت بشاطئ رشقون)، مستغانم (من 06 إلى 10 أوت بشاطئ صابلات)، تيبازة (من 13 إلى 17 أوت بشاطئ متاريس)، جيجل (من 13 إلى 17 أوت بشاطئ زيامة منصورية‬‎) واختتمت بولاية عنابة التي احتضنت الفعاليات بدرها من 20 إلى 24 أوت في شاطئ ريزي عمر) وقد ساهم كل من المركز الجزائري لتطوير السينما في الحدث الذي مكن عشاق البحر بالمناطق المذكورة من متابعة أفلام سينمائية قصيرة وطويلة من إنتاج الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي والمركز الجزائري لتطوير السينما وكذا الأفلام الكلاسيكية الجزائرية في شاشة عملاقة.

المسؤولون راضون عن حصيلة البرنامج الصيفي للوكالة





عبّر نزيه بن رمضان مدير الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي عن رضاه بحصيلة كل البرامج التي سطرتها الهية الثقافية التي يشرف على شؤونها مؤكدا أن اقبال الجمهور وتزامن مثل هذه التظاهرات الثقافية مه موسم الاصطياف عاملان ساهما في تجسيد الغاية المراد تحقيقها بهذه الأعمال ليشف قائلا « الجمهور في الجزائر يهتم بالثقافة ورغم الأولوية التي يمنحها لجودة الأعمال إلا انه في الصيف يحتاج إلى نشاطات ينسي بها تعب عام كامل، وأعتقد أن برمجة أفلام في مختلف شواطئ الوطن جعلت المصطاف يؤكد اهتمامه بالفن السابع رغم العزوف الذي تشهده القاعات في الجزائر. أعتقد أن نجاح الانتاجات القديمة سترغم المخرجون على بذل جهود أكثر لمنح المتابع لهذا الفن الأفضل، ثم أن حب الجزائري للسينما المحلية أو العالمية ليس وليد اليوم وحاولنا ان نحقق مصالحة بينه وبين العروض السينمائية وإن رأينا عدد المصطافين الذين حضروا تظاهرة «سيني بلاج» أظن أننا حققنا ذلك ساعدتنا في المهمة مديريات الثقافة لكل ولاية مشاركة كون النشاط يحتاج إلى تنسيق محلي لتوفير الأمن للمصطافين وسنعمل على تكرار هذا العمل في المواسم القادمة.» بالنسبة لمهرجان موسيقى الديوان يقول المتحدث «هذا الطابع الموسيقي يملك متابعين بأعداد كبيرة في الجزائر، ومنحنا له بعدا دوليا لاكتشاف أصوات أخرى لها بصمتها في هذا الفن، وقد تجاوب الجمهور الجزائري مع كل الفرق المشاركة (المحلية منها والأجنبية) وهذا حافز لنا للاستمرار في تنظيم هذا المهرجان في كل صائفة، ونجعل منه عادة سنوية يلتقي فيه المبدعين فيه، ويتمتع الجمهور العاشق لهذا الفن بإنتاجاتهم.» ويراهن نزيه بن رمضان على الموسم الصيفي القادم لتقديم برنامج ثري أخر مع الاحتفاظ على التظاهرات الثقافية المنظمة هذ العام خدمة للجمهور وللفن عامة في الجزائر.