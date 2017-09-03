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برمج في أخر لحظة لتكريم روح القامة الراحل بلاوي الهواري

مهرجان الموسيقى والأغنية الوهرانية يؤكد الوفاء للتراث

  03 سبتمبر 2017 - 10:40   قرئ 28 مرة   0 تعليق   ثقافة
مهرجان الموسيقى والأغنية الوهرانية يؤكد الوفاء للتراث

أقيمت الطبعة العاشرة منه رغم أن وزارة الثقافة لم تبرمجه في أجندتها هذه السنة تماما، ليؤكد مهرجان الموسيقى والأغنية الوهرانية تمسكه بإرث فني لعاصمة الغرب الجزائري، كما ألح المنظمون على ضرورة عدم الخلط بين الطابع الوهراني وأغنية «الراي» وهو ما يبرر شرط أداء هذا النوع من طرف المترشحين للمشاركة في المنافسة، ورغم أن المشرفين على شؤون الثقافة لم يدرجونه في النشاط الفني الصيفي، إلا ان رحيل قامات في هذا الفن مؤخرا أجبرهم على برمجته فكان النجاح على كل الأصعدة حسب محافظة المهرجان.

قدمت محافظة مهرجان الموسيقى والأغنية الوهرانية خليدة بن بالي تقييما للطبعة العاشرة التي أقيمت بدار المسرح «عبد القادر علولة» من 19 إلى 23 اوت الماضي، حيث أثنت على الجمهور الحاضر بكثرة  والذي يعرف خبايا الفن الوهراني جيدا وذواق لكل ما هو أصيل فيه، كما اعتبرت إصرار عدة فنانين على متابعة فعاليات طبعة هذا العام نجاح كبير للحدث على غرار ( جهيدة، هواري بن شنات، بارودي بن خدة، عبد القادر الخالدي وغيرهم وكلهم تتلمذوا على يد مشايخ الأغنية الوهرانية من احمد وهبي وبلاوي الهواري الذي أهديت فعاليات المهرجان لروحه. من جهته تحدث مدير الثقافة لولاية وهران قويدر بوزيان عن المهرجان قائلا « هذه التظاهرة الفنية مفتوحة لكل شباب الجزائر لكن ليس لأي طابع موسيقي، فكل من يؤدي الأغنية الوهرانية نرحب به. العائق ليس في المنطقة بل في الصنف الذي يأتي به المترشح. وهران ليسن الراي وإنما نسعى للحفاظ على هذا التراث الأصيل.» كما علق رئيس لجنة التحكيم لهذا المهرجان طموح عبد الله قائلا « 70 بالمائة من المشاركين في طبعة هذا العام هم من الذين تخرجوا من هذا المهرجان في الطبعة السابقة وهو نجاح كبير خصوصا أن هدفنا هو استمرار الأغنية الوهرانية. لقد حضرنا للفعاليات مدة 15 يوما فقط لكننا رفعنا التحدي، وهذا بفضل الجميع. على الجمهور أن يميز بين الراي الذي يؤديه فنانو الغرب بدون اقصاء والأغنية الوهرانية التي تعتبر وهران مهدها وتختلف كثيرا عن النوع الأول. هي جزء من تراث هذه الولاية.» للتذكير فإن جائزة احسن صوت في هذا المهرجان، منحت للمترشح خثير كسايري بأدائه لأغنية للقامة الراحل احمد وهبي بعنوان «يا وعدي». 
 
ز.ايت سعيد   
 

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