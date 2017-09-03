المسرح الوطني يشهد صحوة ثقافية

شهد المسرح الوطني صحوة ثقافية في الفترة الصيفية لهذا العام 2017، مقارنة بالسنوات الماضية، أين استقبل هذا الصرح عديد الأعمال المسرحية التي تمكنت من استقطاب أكبر عدد من الجمهور في غالب الأحيان خصوصا منها مسرحية «طرشاقة» التي لطالما حملت المتابع على أجواء من المتعة والفرجة على مدار عام كامل منذ بداية عرضها، لتعرف محطات عطلة نهاية الأسبوع بالمسرح توافدا جماهيريا على العناوين المسرحية الكبيرة فيما، عرفت بعض المسرحيات الأخرى ركودا وغيابا تاما للجمهور.

أبدى محمد يحياوي مدير المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي في حديثه للمحور اليومي رضاه التام عن برنامج صيف 2017 الذي قدمته هيئته هذه الفترة، مؤكدا على نجاح برنامجه الموجه لجميع الفئات العمرية والذي خصصه المسرح الوطني لاستقطاب جمهوره طيلة الفترة الصيفية، أين عرضت قاعة مصطفى كاتب 50 مسرحية و07 حفلات فنية طيلة الفترة الصيفية، أين وزعت العروض ما بين المسرح الوطني وقاعة سينما الشباب وسط العاصمة، لتستقطب أكبر عدد من الجمهور، مؤكدا أنه كمسؤول أول عن هذه الهيئة يعمل على تنظيم نشاطات مسرحية وفنية على طول السنة، بما فيها الإنتاج التوزيع والنشاط داخل المسرح، مؤكدا أن النشاط بالنسبة للصيف شهد تنوعا بين عدة عروض لطالما صنعت الفرجة باستقطابها أكبر عدد من الجمهور على غرار «طرشاقة»، «صفية»، و»بهيجة» إلى جانب أعمال المسارح الجهوية التي تحط الرحال بصفة دائمة بالمسرح الوطني، إضافة الى تقديم عروض بسينما الشباب بشارع العربي بن مهيدي، مؤكدا أن ما يلاحظ عليه اقبال الجمهور على غرار الأنشطة التي قامت، كاشفا في سياق حديثه عن الاستعداد والتحضير لعرض آخر انتاجات المسرح الوطني بعنوان « الفيل والوسيط» لمخرجها إبراهيم شرقي والتي ستعرض نهاية شهر سبتمبر الجاري لتكون اعلانا عن انطلاق برنامج الموسم الجديد للمسرح الوطني في لعام 2017/2018.

،، رياض الفتح متنفس لعشاق الفن السابع،،

شهدت قاعة ابن زيدون تنظيما محكما متوجها لعشاق الفن السابع على اختلاف أعمارهم من خلال استقطابها أحدث الأفلام السينمائية مباشرة بعد عرضها بالخارج أمام الجمهور الشغوف بالسينما والموجهة لمختلف الفئات العمرية، كما لم تخلو نشاطات القاعة من السهرات الغنائية في مختلف الطبوع العصرية والتقليدية.

معمر القنة « نظمنا برنامجا يناسب مختلف الفئات العمرية»

أكد معمر القنة مدير ديوان رياض الفتح أن هيئته تمكنت من استقطاب أكبر عدد من الجمهور الذواق لمختلف العروض السينمائية العالمية مباشرة بعد عرضها الأول في الخارج بالاتفاق مع إحدى المؤسسات الخاصة والتي استقطبت جمهورا متفاوتا بين الكبار والصغار من عشاق الفن السابع خصوصا مع اقتناء آلة سينما رقمية خاصة، استفادت منها قاعة ابن زيدون برياض الفتح، الذي سبق وأن احتضن الاحتفالات الرسمية لعيد الاستقلال المصادف للخامس جويلية من كل سنة، والتي تمت بالاتفاق مع وزارة الدفاع الوطني لتنطلق سلسلة العروض السينمائية وحتى الفنية التي حطت رحالها بقاعة ابن زيدون برياض الفتح طيلة فترة الصيف لعام 2017. وقال معمر القنة إن هيئته التي عملت على استقطاب أهم الأفلام السينمائية قد عملت كذلك على استحضار بعض الفرق الغنائية في مختلف الطبوع العصرية كفرقة «تيكوباوين» المنحدرة من تمنراست وبعض الحفلات الغنائية التي أحياها ثلة من الفنانين والنجوم على غرار الفنان كمال عزيز، لتحصد القاعة جمهورا متفاوتا لم يفوت فرصة زيارة مختلف المرافق والفضاءات التي يحتضنها ديوان رياض الفتح بصفة دائمة والتي تحتضنها ساحة المكان إضافة الى مختلف القاعات السينمائية المتواجدة هناك على غرار قاعتي زينات وكوسموس.