الديوان الوطني للثقافة والإعلام ودار الأوبرا زينا سهرات العاصميين  

نجح الديوان الوطني للثقافة والإعلام في إنعاش صيف الجزائر 2017 من خلال البرنامج المسطر الذي خصه عبر كامل التراب الوطني، وهو ما ترجم عديد الحفلات الفنية، والفرص التي أتيحت لمختلف الفنانين في اعتلائهم المسرح، وهي مبادرة استحسنها الفنانون خصوصا من اقتصر ظهورهم على حفلات الأعراس في السابق.

أمام سياسة ترشيد النفقات التي تعيشها مختلف الوزرات على رأسها وزارة الثقافة، التي تتباحث مع كل المسؤولين من حافظوا على هذا التقليد في أن يكون هناك توازن. في إقامة أعراس الجزائر، وهو ما تضمنته الأجندة الفنية والسهرات التي سطرها الديوان الوطني للثقافة والإعلام خلال فصل الصيف التي غطت مختلف مناطق الوطن والتي أكد خلالها سابقا مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام لخضر بن تركي، على أنهم حريصين كل الحرص على تلبية الذوق العام ومتطلبات الجمهور المنتشر عبر ربوع الوطن، وهو ما يسعون من خلاله إلى توسيع شبكتهم عبر 48 ولاية، وهو ما شهدته الحفلات الفنية التي نظمت على غرار أكبر مهرجاناتها، جميلة وتيمقاد من استقطبت ألمع نجوم الاغنية العربية والأجنبية على غرار وائل جسار، صابر الرباعي، ناج، نجوى كرم، وما ميز هذه الطبعات جزائرية أنها شبابية.

الجزائر لا تنام وهو الشعار التي حافظت عليه المؤسسة الثقافية والفنية للديوان الوطني للثقافة والإعلام والتي أعطت الأولوية للأسماء الشابة التي شاركت أيضا في المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الثقافة ودعم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة «أوندا» التي قدمت دعمها المالي المقدر ب 22 مليار سنتيم وهي قافلة الفنية صيف الجزائر 2017، التي انطلقت من قرية الفنانين بزرالدة، التي ضمت أكثر من 300 فنان جابوا 48 ولاية إلى غاية 31 من شهر اوت الجاري، لتكسر روتين تنشيط المدن الكبرى، على حساب باقي المدن المحرومة، وتخلق بذلك شعار الجزائر لا تنام.

مبادرة قافلة صيف الجزائر 2017 التي أطلقتها وزارة الداخلية، من أجل أن تستفيد مختلف الدوائر والبلديات عبر الوطن على غرار مدن الجنوب كورقلة، تقرت، تمنراست، المنيعة وتيارت التي لا تلقى نفس الحظ بالعيش من تظاهرات فنية مقارنة بمدن الكبرى كقسنطينة، وهران، أو العاصمة.

عروض وطرب بمسرح حسني شقرون وقاعة «الزينيت»





لم تستثن الحفلات الفنية لهذا العام العاصمة فقط بل استطاع الديوان الوطني للثقافة والإعلام في جميع فروعه في تنظيم حفلات وسهرات فنية غرب البلاد وشرقها، وهو ما شهده مسرح الهواء الطلق حسني شقرون، الذي احتضن أسماء عديدة التي تعنى بالأغنية الجزائرية بمختلف طبوعها، الرايوية الوهرانية الشاوية ، الشعبي وحتى العربية والأجنبية التي كان لها الحضور، في المهرجانات، ناهيك عن قاعة العروض الكبرى احمد باي «الزينيت» بقسنطينة التي انتعشت هي الأخرى، وشهدت حضور غفير للجمهور القسنطيني والذي استمتع بوصلات غنائية على اختلافها.

حفلات دار أوبيرا بوعلام بسايح بسحر خاص





لم تستثن الحفلات والسهرات الفنية قاعات السينما ومسارح الهواء الطلق، بل مست حتى الصرح الثقافي دار الأوبرا بوعلام بسايح، حيث قدمت مجموعة من الحفلات الموسيقية، والأوركسترالية وكذا العروض العالمية على غرار العرض العالمي «فقاعات تحت الماء» طيلة سبعة أيام في أوبرا الجزائر «بوعلام بسايح» على مدار ستة أيام. قدم هذا العرض لأول مرة بالجزائر وتنظمه شركة «أورجانيك موزيك» بالتعاون مع أوبرا الجزائر «بوعلام بسايح»، حيث طفت الفقاعات عاليا لتسحر الحضور من الكبار والصغار معا. يعتبر عرض «فقاعات تحت الماء» دعوة للمشاركة في رحلة غير متوقعة صوب أعماق مياه ملونة ساحرة، إلى أرض الفقاعات المليئة بحكاية كل واحد فينا... فالأيام غالبا ما تكون رمادية وتارة مزهوة بالألوان، لكننا في عرضنا اليوم سنعبر إلى ذلك الفضاء على متن فقاعات قوس قزح. وأبرز مدير دار الاوبرا نور الدين سعودي رؤيته لخصوصية الأعمال التي تعرض في هذا الصرح الثقافي، والتي «يجب أن تحمل خصوصية وتميزا وتقدم رسالة سامية»، وأن «هذا الهدف الكبير تعترضه مجموعة من العوائق أهمها ما تعلق بالإمكانيات والوسائل والجانب المادي، كما أن عدم إتمام ضبط الهيكل الإداري لا يسمح بالتقدم أكثر في الوقت الراهن»، أما عن موقفه من فكرة إدماج مؤسسات أخرى لمؤسسة الأوبرا اعتبر سعودي أن «هذا الخيار سيترك للزمن والممارسة هي من تحكم له أو عليه».