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100 عرض فني وعدة مهرجانات شهدتها تيزي وزو هذا الصيف

رغم الميزانية المتواضعة التي تماشت مع سياسة ترشيد النفقات

  03 سبتمبر 2017 - 10:46   قرئ 28 مرة   0 تعليق   ثقافة
رغم الميزانية المتواضعة التي تماشت مع سياسة ترشيد النفقات

 عاشت عاصمة «جرجرة» صيفا ثريا بالنشاطات الفنية وحاولت مديرة الثقافة نبيلة قومزيان أن تحتفظ على السهرات التي تعود عليها السكان حيث ركزت مع مساعديها في تنظيم الحفلات الفنية على بعض المواقع السياحية والمناطق التي تستقطب الزوار بكثرة خلال فصل الحر على غرار شواطئ تيقزيرت وبجاية إلى جانب المهرجانات التي احتضنتها القرى ككل عام فكان صيفا وفيا لكل وعوده.

 
نشطت مديرية الثقافة لتيزي وزو أزيد من مائة عرض فني خلال موسم الاصطياف للسنة الجارية، لتخلق بذلك أجواء من الفرحة والحماس منقطعة النظير، حيث برمجت منذ بداية موسم الاصطياف حفلات فنية جمعت بين مختلف الطبوع والأصوات الغنائية، أين أدى نحو 150 فنان عدة عروض بمختلف بلديات الولاية. كما تم تنظيم عدة نشاطات ثقافية، متمثلة في إحياء أعياد شعبية ومهرجانات احتضنتها عدة قرى الولاية، إضافة إلى تنظيم معارض للصناعات التقليدية وحفلات تكريم المتفوقين في الدراسة عبر 67 بلدية. وعملت المديرية على التنسيق بين مختلف هذه التظاهرات، بغية إبراز أمثل لخيرات المنطقة وتراثها الأشم؛ سواء المادي وغير مادي، بهدف ترقية الثقافة الجزائرية عامة. وتتواصل النشاطات الثقافية بتراب الولاية، من خلال تنظيم المديرية ومؤسساتها الثقافية خلال الأيام المقبلة، عدة نشاطات، من بينها الطبعة الثانية لصالون الطفل، الطبعة الأولى لصالون للرسوم المتحركة، ملتقى تحت عنوان «مكانة الكتاب الرقمي في مكتبات القراءة العمومية»، إضافة إلى تنظيم لقاء أدبي مع السيد سليمان حاشي حول نصوص مولود معمري ومهرجانات أخرى تنتظر عشاق الثقافة. ما يمكن الإشارة إليه أن مديرة الثقافة نبيلة قومزيان لم تهمش الفنانين المقيمين بالمهجر بل وجهت لهم دعوات للمساهمة في فنهم خلال هذه الصائفة سواء في الحفلات التي احتضنها دار الثقافة مولود معمري في ولاية تيزي وزو أو خارجها، لإيمانا منها ان هؤلاء كانوا في فترة ما متنفس الجماهير التي تعلقت بأغانيهم ورغم سنين الغربة إلا أنها لا زالت تطلب جديدهم وتتمنى أن تبرمج لهم حفلات بين ذويهم، وما يمكم ذكره أيضا هو وعي سكان القرى الذين ساهموا في إنجاح فعاليات معظم المهرجانات وتفاعلوا معها على غرار عيد الزربية الذي عاد في طبعته هذا العام إلى مسقط رأسه قرية ايت هشام وهو ما أسعد سكانها فكان النجاح على جميع الأصعدة، نفس الشيء يقال عن مهرجان الفضة بأث يني وعيد التين بقرية «لمصلا» في إيلولا أومالوـ ولا تزال تيزي وزو تتطلع إلى أفضل في مواسم الاصطياف القادمة رغم أن التقشف أثر على نوعية البرامج الفنية المسطرة صيف هذا العام.
 
ز.أيت سعيد
 

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