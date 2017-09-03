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عدة كتاب منشغلون بمواضيع الجدل العقيم

أي مفهوم للدخول الأدبي في الجزائر؟

  03 سبتمبر 2017 - 17:13   قرئ 36 مرة   0 تعليق   ثقافة
أي مفهوم للدخول الأدبي في الجزائر؟

يحل فصل الخريف وفي قاموس الدول التي تقدر قيمة الريشة -وتكون قد طويت صفحة الشواطئ والجولات الصيفية- يبرز ما يسمى بـ« الدخول الأدبي» أما في بلدنا فزحف رمال العقم والرداءة يستمر نحو ساحات الإبداع. لا جديد في النثر ولا في الشعر عدا ما قد يجود به كل من الروائي أمين الزاوي، الأديب جيلالي خلاص والمثير للجدل رشيد بوجدرة، حيث اعلن الثلاثي عن صدور رواياتهم الجديدة في الأيام المقبلة.

 
تناثرت أوراق خريفنا الثقافي، حمل شتاؤه الكأبة، لم يزهر ربيعه وجف صيفه. بعض الكتاب في هذا البلد تفطنوا للعبة «قيل وقال» ليدفعوا عقارب الساعة نحو الأمام  لعل الوقت يمضي في مواقع التواصل الاجتماعي بشتم البعض الأخر من هؤلاء الذين يتقاسمون معهم خدمة عالم الكتب وفصاحة اللسان. يقيسون درجات تقدم وتأخر الغير بأسلوب تجاوزه الصغار واستثمروا فيه، فمن يفكر فيهم حول معنى «الدخول الأدبي»؟ بل يكاد المرء يشك في معرفتهم لمفهومه. يتنابزون بالألقاب، يلفقون تهما ويلطخون جداريات حساباتهم لا يملك من يسير يومياته بشعار «الوقت من ذهب» ثانية للاطلاع عليها في زمن عربوا فيها الجمل حسب أهوائهم وصاغوا الأفعال كما يحلو لهم، والبعيد كل البعد عن انشغالاتهم يبقى القارئ.يفصلنا شهرا ونصف عن موعد صالون الدولي للكتاب المرتقب في الجزائر أواخر أكتوبر، ونجهل ما تحضره دور النشر الجزائرية للحدث، أي أسماء ستجول في أجنحة الصالون؟ من سيتعذر عنه الحضور ومن وجهت لهم الدعوة؟ كل هذه الأمور تفضل فيها البلدان التي تتقن التعامل مع الكتب وأصحابها عاما أو أزيد من ذلك قبل موعد التظاهرة أما عندنا فالناشرون يفسرون الأشياء بموقف مغاير ورفقاء القلم يملكون رؤية أخرى، وإن حدد تاريخا معينا بظل مهدد بالتقديم أو التأخير أو يلغى تماما الموعد المحدد فيه. قتلتنا العشوائية في الأمور الجادة، ولم ننقذ الثقافة منها.ستعلن عدة مؤسسات عربية، قارية ودولية عن الفائزين بجوائزها السنوية، قريبا، ستفتخر العديد من الدول بكتابها، وسيكون الختام بالتعرف على صاحب «نوبل» للأدب لهذا العام، أما من اختار الكتابة عندنا سيكون له نصيب العد والثناء بل التعليقات غير المجدية، أو قد تخصص لهم جائزة «أفضل هذيان على الفايسبوك» تليق بأعمالهم وتتجاوب مع طموحاتهم. لا تعني المنافسة من لا ينتج، وبعيدة هي أروقة الألقاب والتألق هن هؤلاء الذين ينتظرون سندا من وزير أو رئيس، أو يتكالب على زملاء يعيش معهم نفس الوضع بحلوه ومره. لن يلوم كتابنا سوى أنفسهم خصوصا الذين أصيبوا بالغرور، فحولتهم شهرتهم من مفكرين محترمين إلى مهرجين يحترفون هواية القذف والتهكم، وأدخلوا الثقافة في بؤرة الانحطاط، ورحمة على جيل وصل به الفكر في الجزائر إلى القمة. 
 
ز.ايت سعيد
 

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