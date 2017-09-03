الخنشليون على موعد مع مهرجان الموسيقى والأغنية الشاوية

تستعد مدينة خنشلة لاحتضان أهم حدث فني تعودت عليه المنطقة تمثل في المهرجان الثقافي المحلي للموسقى والأغنية الشاوية في طبعته التاسعة، والذي يضرب موعده بداية من 17 سبتمبر الجاري ليتواصل إلى غاية 20 من نفس الشهر ليعد ببرنامج فني متنوع تشارك فيه نخبة من نجوم الفن الأصيل متبوع ببرنامج أكاديمي تكويني يشرف عليه أستاذة مختصون في هذا المجال.

ستشهد ساحة الشهيد عباس لغرور المحاذية لقاعة السينماتيك بخنشلة أجواء الطبعة التاسعة من المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية الشاوية في الأغنية العصرية والفلكلورية في الطابع الأوراسي، والذي سينطلق بداية من 17 سبتمبر الجاري ليتواصل إلى غاية 20 من نفس الشهر مستقطبا أهم الأسماء اللامعة في مجال الأغنية الفلكلورية والعصرية، حسب ما كشفه بيان المحافظة الذي تحوز المحور اليومي على نسخة منه والذي يؤكد على تسخير جميع الإمكانيات المادية، والبشرية لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية في شقيها الفني والأكاديمي، حيث يؤكد بن زعيم عبد الوهاب محافظ المهرجان على الجانب الأكاديمي من خلال الورشات التي ستحتضنها دار الثقافة علي سوايحي بقاعة السينماتيك بخنشلة والتي يشرف عليها أساتذة ومختصون في الغناء والموسيقى العصرية والفلكلورية طيلة أسبوع كامل.

كما تضم الطبعة الحالية من عمر المهرجان المسابقة المحلية الخاصة بالشباب الهاوي من خلال فتح التسجيلات للمواهب الهاوية التي تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة، للتباري حول التعريف بالتراث والغناء الشاوي الأوراسي، والتي ستنتقي 03 أصوات في الموسيقى والغناء الشاوي الأوراسي الأصيل.

وفي سياق متصل قامت المحافظة بالتواصل مع مديريات الثقافة لعديد الولايات من الوطن أين انتقت 05 ولايات وطنية هي باتنة، أم البواقي، سوق أهراس، بسكرة، وتبسة، بهدف اختيار فرقتين اثنتين تتميزان في طابعي الفولكلور والأغنية العصرية للمشاركة في المسابقة الخاصة بالمهرجان والتي ستكرم الفرق الثلاث الأولى إلى جانب تأهيلهم للمهرجان الوطني الثقافي للأغنية الأمازيغية الذي ستحتضنه ولاية تمنراست شهر ديسمبر المقبل، كما ستكرم هذه الطبعة أهم الأسماء اللامعة في مجال الأغنية الشاوية والتراثية ليمثل المهرجان طبقا تراثيا خالصا يشجع على تواصل تواجد الأغنية الشاوية عبر الأجيال المتلاحقة.