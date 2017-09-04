ليالي الأندلس تضرب لعشاق الأصالة موعدها السنوي

من المنتظر أن تحتضن قاعة ابن خلدون ومدرسة الموسيقى الشيخ عبد الكريم دالي بالقبة فعاليات الطبعة 14 من ليالي الأندلس التي تشرف عليها مؤسسة فنون وثقافة دعما للمواهب الشابة والمحترفة لضمان تواصل الأغنية التراثية وإيصالها للأذن الذواقة للفنون العاصمية الأصيلة.

من المنتظر انطلاق الطبعة 14 من الليالي الأندلسية الأصيلة التي تشرف عليها مؤسسة فنون وثقافة، لتضرب موعدها السنوي مع الفن العاصمي الأصيل بداية من الخميس المقبل الموافق لـ 07 سبتمبر، لتتواصل إلى غاية 23 من نفس الشهر، مستقطبة ألمع نجوم الأغنية العريقة، بإمضاء 06 جمعيات أندلسية متبوعة بـ 06 أصوات فنية عريقة، بدايتها ستكون مع جمعية الفنون الجميلة، متبوعة بالنجمة ليلى بورصالي التي طالما صدح صوتها الشجي نبشا في ذاكرة الأصالة، لتعلن عن الانطلاق الفعلي للتظاهرة من قاعة ابن خلدون التي تضرب موعدا معها كل عطلة نهاية أسبوع، حتى تتيح الفرصة لأكبر عدد من العائلات الذواقة للاستماع والاستمتاع بما ستقدمه المؤسسة المشرفة من برنامج ثري منتقى بعناية. وتهدف التظاهرة الفنية المنظمة في إطار الاحتفاء بالموسيقى الأندلسية، إلى الحفاظ على التراث الجزائري العريق، بهدف تشجيع الأصوات الشابة والجمعيات المتخصصة في هذا المجال، لتضمن استقطاب أكبر عدد من العائلات العاصمية المستمعة والمتعطشة لهذا الفن العريق، حيث يعرف اليوم الثاني من عمر التظاهرة المصادف ليوم الخميس الثامن سبتمبر الجاري، والمنظم بمدرسة القبة، مشاركة الفنانة الأنيقة زكية قارة تركي مرفوقة بجمعية الغرناطية المعروفة بتاريخها العريق في خدمة هذا الفن، لتضرب جمعية الجنادية بدورها موعدا لعشاق الأصالة بتاريخ 15 سبتمبر بمدرسة القبة كذلك، وسترافقها الفنانة جيهان هواري، ليكون اليوم الموالي من نصيب عشاق ومتتبعي جمعية الجزيرة متبوعة بالفنان محمد ياسين. وتتواصل فعاليات الطبعة 14 من ليالي الأندلس التي تجدد موعدها يوم 22 سبتمبر المقبل بحفل أندلسي من تنشيط جمعية قرطبة، مرفوقة بصوت الفنانة وهيبة زهري، ليكون حفل الاختتام بقاعة ابن خلدون التي تضرب موعدا مع جمعية مزغنة مرفوقة بصوت الفنان حميدو، وسيكون إعلانا عن الطبعة المقبلة التي ينتظر منها أن تحافظ على هذا اللون الموسيقي المعبّر عن أصالتنا المتجذرة.