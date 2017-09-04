مهرجان أوسكار إيجبت السينمائي يكرم المخرجة آمال بن قاسمي 

توّجت المخرجة الجزائرية آمال بن قاسمي بشهادة التميز ضمن مهرجان أوسكار إيجبت السينمائي الدولي في طبعته الخامسة الذي ستنطلق فعالياته نهاية سبتمبر الجاري بمشاركة عدة دول عربية وأجنبية.

ستحط المخرجة الجزائرية آمال بن قاسمي التي سطع نجمها السينمائي مؤخرا من خلال عدة مشاركات عربية ودولية بعدد من الأفلام الجزائرية المعبرة عن تاريخ وأصالة الجزائر، للمرة الثالثة على التوالي بمهرجان أوسكار إيجبت السينمائي الدولي في طبعته الخامسة، والذي تحتضنه جمهورية مصر دعما للسينما الشبابية العربية والعالمية، لتنال هذه المرة شهادة التميز السينمائي التي تمنحها التظاهرة في كل دورة لإحدى الأسماء المميزة في عالم الفن السابع.

وقالت المخرجة آمال بن قاسمي في حديث خاص للمحور اليومي إنها تتشرف دوما بحمل اسم الجزائر في بلد مضياف كمصر التي يجمعنا بها تاريخ عظيم، قائلة إنها سعيدة بتكريمها من بلد عمالقة السينما والتلفزيون العربي الذين دخلوا بيوت الجزائريين فأحبوهم، مؤكدة تأثرها بأفلام الأبيض والأسود التي تربت عليها خاصة أفلام «أنور وجدي»، «رشدي أباضة»، «سعاد حسني «وشمس البارودي» التي عززت مكانة السينما في نفسيتها. كما شكرت المتحدثة الفاعلين في مهرجان أوسكار إيجبت على رأسهم المحافظ عادل عمار، مؤكدة تشرفها بالمشاركة في هذه التظاهرة منذ الطبعة الثالثة التي أتاحت لها فرصة الاحتكاك بألمع النجوم العرب والعالميين لاكتساب الخبرات، والاحتكاك بصناع الفن السابع.يذكر أن مهرجان أوسكار إيجيبت سيستقبل هذه المرة قرابة 41 فيلما، من بينهم 03 أفلام جزائرية، و03 من المغرب وفيلمين من السعودية وفيلم من العراق وآخر من إيطاليا وروسيا، حيث يقام المهرجان مرتين في السنة، ومن المقرر أن يكرم عددا من الفنانين من بينهم الموسيقار هاني مهنا والمطرب أحمد الحجار والفنانة سلوى عثمان.