نجل المفكر العالمي مالك شبل ينتقد تأخر وزارة الثقافة في تجسيد الفكرة

انتقد «مكائيل شبل» نجل المفكر العالمي مالك شبل بطء الإجراءات المتعلقة بتسمية قصر الثقافة والفنون بولاية سكيكدة باسم والده، مستغربا تأخر رد فعل وزارة الثقافة إزاء هذا الموضوع وتحويل الفكرة إلى واقع من خلال تجسيدها في الميدان وإعطاء القصر تسمية والده خاصة أنه من أبناء الولاية.

تساءل نجل المفكر مالك شبل عن السبب وراء التأخر الذي دام أزيد من سنة عن إطلاق اسم والده على قصر الثقافة والفنون بسكيكدة، حيث تزامن طرح فكرة التسمية مع وفاة صاحب نظرية التنوير، حيث تم إلقاء النظرة الأخيرة عليه من قبل وزارة الثقافة والسلطات الولائية وذويه وأصدقائه والنخبة المثقفة بقصر الثقافة بناءً على وصيته التي تقضي بعودة رفاته إلى أرض الوطن ودفنه بمسقط رأسه في مقبرة العائلة بمنطقة بيسي. وعلى هامش حفل الاستقبال الذي نظمته السلطات الولائية ممثلة في المسؤول الأول بالولاية «حجري درفوف» على شرف إطارات الولاية ومسؤولي الهيئات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني والشخصيات العامة، كشف مكائيل شبل عن قرب إصدار الكتاب الجديد للمفكر الراحل «مالك شبل» في طبعته الأولى باللغة الأصلية «الفرنسية» والذي حمل عنوان «100 كلمة من القرآن الكريم»، وسيتم طبعه في الجزائر، هذه الخطوة سبقتها -حسب ميكائيل- عملية إصدار طبعة محلية لكتاب «لدي أشياء كثيرة لأقولها» الذي سبق أن تم إصداره. للإشارة، توفي مالك شبل يوم 12 نوفمبر 2016 في باريس عن عمر ناهز 63 عاما بعد مرض عضال، وقد دفن تبعا لوصيته بمسقط رأسه سكيكدة. درس الفقيد بالجزائر في المرحلتين الابتدائية والثانوية، وحصل على الإجازة في علم النفس السريري بجامعة عين الباي في قسنطينة (شرق). ثم انتقل إلى فرنسا عام 1977 ليحصل عام 1980 على دكتوراه في علم النفس السريري وعلم النفس التحليلي من جامعة باريس السابعة. وفي عام 1982 حصل شبل على شهادة دكتوراه أخرى في علم الأجناس والأنثروبولوجيا من جامعة باريس السادسة، وفي عام 1984 نال دكتوراه ثالثة في العلوم السياسية من معهد العلوم السياسية في باريس. ثم انتقل عام 1995 إلى جامعة السوربون في العاصمة الفرنسية. أصدر شبل 35 كتابا كلها باللغة الفرنسية، تتناول جوانب مختلفة من الثقافة العربية الإسلامية، من أبرزها «موسوعة الحب في الإسلام» (1996)، «أبناء إبراهيم المسلمون واليهود والمسيحيون» (2011)، «الإسلام والعقل» و»محمد نبي الإسلام». كما ترجم معاني القرآن الكريم إلى لغة موليير.

كما كانت له دراسات وتحليلات ومقالات صحفية حول الإسلام والعالم الإسلامي.