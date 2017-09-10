المراكـــــز الثقافيـــــة منـــــارة إشعـــــاع أم هياكـــــل بـــــــــــــــــــلا روح؟

دشن المشرفون على قطاع الثقافة منذ الاستقلال دور ثقافة عديدة عبر سائر ولايات الوطن، وكأن البلد الذي عانى من التهميش وتدنيس هويته أراد أن يتدارك التأخر ويثأر لتلك الفترة التي أرغمت نخبتها على الصمت وأصاب العطب كل قطارات الإبداع فيها، ومع مرور الوقت اكتسبت هذه المنشآت الثقافية تجربة تسيير العمل الثقافي وجلب الناس إلى فضاءاتها كسبيل للمساهمة في تحريك الحياة الأدبية، الفنية والفكرية مع اكتشاف كل منابع النور مهما كانت الانتماءات والمدارس، إلا أن ذلك لا يجعلنا نؤكد أن دور الثقافة عندنا حققت كل شيء ونالت رضى الجميع.

تتعامل عدة أطراف مع الفعل الثقافي بشكل مناسباتي لتتحول تواريخ السنة إلى استذكار وتخليد، لنحصر يوم العلم في 16 أفريل، وشهر التراث في أفريل، وللطبوع الموسيقية أيام بدورها، إلى غير ذلك من الذكريات والأعياد، حتى فهم الناس أن دور الثقافة فضاءات رقص في الحفلات ولحظات تأمل ونسج تساؤلات حول معاني المحتوى في معارض اللوحات التشكيلية، أو اقتناء كتب بحصد توقيعات مؤلفين أو التقاط «سيلفي» معهم في حصص البيع بالإهداء.

هذه الثقافة المناسباتية (وفي أحيان أخرى تكون تهريجا مجانيا) هي التي ساهمت كثيرا في انحطاط شمل كل الأصعدة. أخذ الثقافة لدورها في كافة مجالات الحياة ليس بالقول فقط، بل بالدعم الفعلي لها والاهتمام الحقيقي بمنابرها من لدن الساسة والاقتصاديين وجميع النخب الفاعلة في الدولة والمجتمع.

إذا كانت دور الثقافة تساهم في بعث الإبداع والمساهمة في نشر الأعمال، فلماذا يشكو هؤلاء المبدعون من التهميش؟ أي ذنب ارتكبته المواهب المختلفة عبر الوطن بعد أن تم كبح طموحها بسبب سد الأبواب أمامها؟

إن كان يقال إن دور الثقافة يتمثل في التشجيع على نشر مجالات الفكر والتحفيز على المطالعة، هل سمعنا بمجلة أو منبر إعلامي أصدرته وظل وفيا للقارئ بالمواظبة على التواجد في الأكشاك؟ لا دار ثقافة في الجزائر تملك مجلة خاصة بها وتنطق باسمها، اللهم إن اقتصر الأمر على محاولات فاشلة بعددين أو ثلاثة ثم تختفي، وحين تسعى -ضمن أهدافها- إلى تثمين التقاليد وكشف التراث الثقافي والتاريخي، فكيف ستحقق ذلك في حقبة تهدد بالإلغاء التام للمهرجانات المنظمة بمختلف أرجاء الوطن سواء المتعلقة بالحلي، الزربية، الفخار، اللباس التقليدي وغيرها بداعي سياسة ترشيد النفقات؟

ثم -ولا بد من ذكر الأمر فلولاه لما تم تحركت هذه الهيئات- إن كانت ميزانية دور الثقافة منبعها الوزارة المشرفة والجماعات المحلية فإن المواطن بحاجة إلى نشاط ثقافي في مستوى تطلعاته ويستجيب إلى معايير معينة، ففي بعضها تسود العشوائية إلى درجة أن البعض يفضل عدم دخولها بسبب الأطباق الثقافية المختلفة المكرسة للرداءة والرافضة لكل ما هو جميل (وكم هي كثيرة الأمور الجميلة في الثقافة لو ننتبه لمصادرها). الميزانيات -ومهما تضاءلت بفعل تأثير الأزمات الاقتصادية- من الواجب أن يتم استثمار مبالغها في إظهار صورة الوطن باختلاف العادات والتقاليد واللهجات ليكون ذلك إثراء وليس اقصاء، وعدم إهمال تكوين المواهب بمنحها فضاء للتعبير والبروز، فبعيدا عن المواطن الباحث عن لقمة العيش اليومي -ولا أحد ينكر حقه في ذلك- هناك مواطن آخر يطمح للرقي، لإعلاء صوت الفكر وانتصار الثقافة مهما كان حجم الهزات، وللهيئات الثقافية الجوارية مسؤولية كبيرة في تجسيد ذلك، ثم وفي سياق حديث المسؤولين عن مساهمة الخواص في الحياة الثقافية، ألم يحن الوقت لفتح دور الثقافة لهؤلاء لعل وجهات نظر جديدة تطفو إلى السطح وترفع حجم الطموح، ولعل المثقف يتفاءل من جديد ويسعد مستهلك إنتاجه.