المراكـــــز الثقافيـــــة منـــــارة إشعـــــاع أم هياكـــــل بـــــــــــــــــــلا روح؟

شريط الاخبار
أزيد من 1300 جزائري «تقلشوا» في فنادق وخيم راقية بالبقاع المقدسة حجاج جزائريون فرادى وقادمون من أوروبا شوشوا على البعثة «الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لصالح للمسلمين في ميانمار» ألكاراز يتحدى المطالبين بنتيجة ويواصل بيع أحلامه الوردية! بوتفليقة يعقد ثاني مجلس وزراء للمصادقة على مخطط عمل الحكومة طلبات التأشيرة ستدرس خلال 15 يوما بداية من مارس 2018 رفع مستوى التنسيق الأمني بين روما والجزائر غلام الله أستاذي وما بيني وبينه غير قابل للاشتعال محاكمة إطارات بوزارة التربية في فضيحة اختلاس 13 مليار سنتيم القضاء الفرنسي يحاكم والدة داعشي من أصول جزائرية قُتل في سوريا وفاة 21 حاجا جزائريا في البقاع المقدسة 222 قاصر جزائري دخلوا إسبانيا حراقة خلال 2016 نحو الإمضاء على اتفاق لإنشاء مصنع بيجو قبل نهاية السنة مسح أجزاء من ديون مؤسسات كناك وبأونساج أزمة المياه تتسبب في وقف الإنتاج بمصنع الحجار للحديد والصلب التهاب أسعار الموز بعد نفاذ الكوطة الأرسيدي يحسم قرار مشاركته في المحليات استفادة 10 آلاف طفل معوّز من المحافظ المدرسية المقتصدون يقاطعون بيع الكتب المدرسية ويشنّون إضرابا يوم 14 سبتمبر النيابة تلتمس عاما حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية المديرية العامة للحماية المدنية تسخر جهازا أمنيا خاصا وزارة التكوين المهني تكشف عن تخصصات جديدة هذه السنة الأولياء يقاطعون الدخول المدرسي في بلديات عديدة بتيزي وزو المطالبة بفتح نقاش وطني حول مراجعة قانون النقد والقرض بوتفليقة يؤكد أن الشعب الجزائري لا يستحق أن يعيش أزمة نهاية الثمانينات مرة أخرى توفير مليون و400 ألف كتاب للأطوار الثلاثة في وهران الحكومة تفكر في زيادات جديدة في تسعيرة الكهرباء لكبار المستهلكين موضوع المحافظة على البيئة حديث الساعة في العالم متعصبون مخالفون للمرجعية الوطنية وراء الاعتداءات على الأئمة زيادات تتراوح بين 10 و20 بالمائة في أسعار المستلزمات المدرسية دخول اجتماعي مرهق للأسر الجزائرية بسبب توالي المناسبات عودة أول فوج من الحجاج الجزائريين اليوم سكنات الترقوي المدعم بصيغة جديدة قريبا وزارة الفلاحة تحصي 500 حالة تعفن بسبب عدم احترام شروط التبريد بن غبريت تدعو لمشاركة قوية في المحليات لاختيار أميار مناسبين نزيف في بيت سيدي السعيد الطلبة الجدد يحرمون من إجراء التحويلات في الفترة المحددة مشاريع قوانين حساسة تنتظر فصل النواب فيها الأحرار يكتسحون المحليات ويهددون عرش الأرسيدي والأفافاس بتيزي وزو حمس تعتبر الانتخابات المحلية فرصة لبناء مؤسسات شرعية
  1. الرئيسية
  2. الثقافة والفن
  3. ثقافة
  4. المراكـــــز الثقافيـــــة منـــــارة إشعـــــاع أم هياكـــــل بـــــــــــــــــــلا روح؟

عندما يصطدم الطموح بالواقع

المراكـــــز الثقافيـــــة منـــــارة إشعـــــاع أم هياكـــــل بـــــــــــــــــــلا روح؟

  10 سبتمبر 2017 - 10:05   قرئ 82 مرة   0 تعليق   ثقافة
المراكـــــز الثقافيـــــة منـــــارة إشعـــــاع أم هياكـــــل بـــــــــــــــــــلا روح؟

دشن المشرفون على قطاع الثقافة منذ الاستقلال دور ثقافة عديدة عبر سائر ولايات الوطن، وكأن البلد الذي عانى من التهميش وتدنيس هويته أراد أن يتدارك التأخر ويثأر لتلك الفترة التي أرغمت نخبتها على الصمت وأصاب العطب كل قطارات الإبداع فيها، ومع مرور الوقت اكتسبت هذه المنشآت الثقافية تجربة تسيير العمل الثقافي وجلب الناس إلى فضاءاتها كسبيل للمساهمة في تحريك الحياة الأدبية، الفنية والفكرية مع اكتشاف كل منابع النور مهما كانت الانتماءات والمدارس، إلا أن ذلك لا يجعلنا نؤكد أن دور الثقافة عندنا حققت كل شيء ونالت رضى الجميع.

تتعامل عدة أطراف مع الفعل الثقافي بشكل مناسباتي لتتحول تواريخ السنة إلى استذكار وتخليد، لنحصر يوم العلم في 16 أفريل، وشهر التراث في أفريل، وللطبوع الموسيقية أيام بدورها، إلى غير ذلك من الذكريات والأعياد، حتى فهم الناس أن دور الثقافة فضاءات رقص في الحفلات ولحظات تأمل ونسج تساؤلات حول معاني المحتوى في معارض اللوحات التشكيلية، أو اقتناء كتب بحصد توقيعات مؤلفين أو التقاط «سيلفي» معهم في حصص البيع بالإهداء.
هذه الثقافة المناسباتية (وفي أحيان أخرى تكون تهريجا مجانيا) هي التي ساهمت كثيرا في انحطاط شمل كل الأصعدة. أخذ الثقافة لدورها في كافة مجالات الحياة ليس بالقول فقط، بل بالدعم الفعلي لها والاهتمام الحقيقي بمنابرها من لدن الساسة والاقتصاديين وجميع النخب الفاعلة في الدولة والمجتمع.
إذا كانت دور الثقافة تساهم في بعث الإبداع والمساهمة في نشر الأعمال، فلماذا يشكو هؤلاء المبدعون من التهميش؟ أي ذنب ارتكبته المواهب المختلفة عبر الوطن بعد أن تم كبح طموحها بسبب سد الأبواب أمامها؟
إن كان يقال إن دور الثقافة يتمثل في التشجيع على نشر مجالات الفكر والتحفيز على المطالعة، هل سمعنا بمجلة أو منبر إعلامي أصدرته وظل وفيا للقارئ بالمواظبة على التواجد في الأكشاك؟ لا دار ثقافة في الجزائر تملك مجلة خاصة بها وتنطق باسمها، اللهم إن اقتصر الأمر على محاولات فاشلة بعددين أو ثلاثة ثم تختفي، وحين تسعى -ضمن أهدافها- إلى تثمين التقاليد وكشف التراث الثقافي والتاريخي، فكيف ستحقق ذلك في حقبة تهدد بالإلغاء التام للمهرجانات المنظمة بمختلف أرجاء الوطن سواء المتعلقة بالحلي، الزربية، الفخار، اللباس التقليدي وغيرها بداعي سياسة ترشيد النفقات؟
ثم -ولا بد من ذكر الأمر فلولاه لما تم تحركت هذه الهيئات- إن كانت ميزانية دور الثقافة منبعها الوزارة المشرفة والجماعات المحلية فإن المواطن بحاجة إلى نشاط ثقافي في مستوى تطلعاته ويستجيب إلى معايير معينة، ففي بعضها تسود العشوائية إلى درجة أن البعض يفضل عدم دخولها بسبب الأطباق الثقافية المختلفة المكرسة للرداءة والرافضة لكل ما هو جميل (وكم هي كثيرة الأمور الجميلة في الثقافة لو ننتبه لمصادرها). الميزانيات -ومهما تضاءلت بفعل تأثير الأزمات الاقتصادية- من الواجب أن يتم استثمار مبالغها في إظهار صورة الوطن باختلاف العادات والتقاليد واللهجات ليكون ذلك إثراء وليس اقصاء، وعدم إهمال تكوين المواهب بمنحها فضاء للتعبير والبروز، فبعيدا عن المواطن الباحث عن لقمة العيش اليومي -ولا أحد ينكر حقه في ذلك- هناك مواطن آخر يطمح للرقي، لإعلاء صوت الفكر وانتصار الثقافة مهما كان حجم الهزات، وللهيئات الثقافية الجوارية مسؤولية كبيرة في تجسيد ذلك، ثم وفي سياق حديث المسؤولين عن مساهمة الخواص في الحياة الثقافية، ألم يحن الوقت لفتح دور الثقافة لهؤلاء لعل وجهات نظر جديدة تطفو إلى السطح وترفع حجم الطموح، ولعل المثقف يتفاءل من جديد ويسعد مستهلك إنتاجه.
 
إعداد: زكية آيت سعيد، نجيبة صيودة، نوال الهواري
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من ثقافة

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات