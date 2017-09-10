المراكز الثقافية الإسلامية فضاء للحفاظ على الهوية

إن التطور الحاصل في البلاد دفع الجزائر إلى إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 31601 المؤرخ في 16 أكتوبر، 2001 الذي أنشئ بموجبه أول مركز إسلامي ثقافي في الجزائر، سعيا منها لإعطاء دفع قوي للحياة الثقافية الإسلامية داخل الولايات، حيث ستسمح للشباب الجزائري بالتلاقي وتبادل المعارف والخبرات، والمساهمة في تكوينهم عن طريق تأطير الشباب وهيكلته، وقطع الطريق على «دعاة الفتنة» ممن يستغلون الجزائريين الشباب لتهديم مكتسباتهم المختلفة.

استقبل المركز الثقافي الإسلامي «علي منجلي» بالعاصمة الذي تأسس في السنوات الأولى من الاستقلال فطاحلة الفكر الإسلامي في الجزائر وفي العالم الإسلامي، وحاضر فيه ضيوف الملتقيات الإسلامية الدولية التي كانت تنظمها الجزائر، وتواصلت فترة ازدهار المركز لسنوات طويلة، كما خلق المركز فضاء علميا للنقاش والتفكير وللمناظرات، لعل أشهرها تلك التي جمعت الطاهر بن عيشة والشيخ حماني، وكانت مجسدة لفكرة الصراع الإيديولوجي. فكرة ضرورة إنشاء المراكز الثقافية الإسلامية في أرجاء الوطن تطورت منذ منتصف السبعينات وخطط لها في الثمانينات، لتتجسّد مع التسعينات هذه الفترة الصعبة والمريرة التي عاشتها الجزائر، وكمّلت دور المسجد، الذي يعدّ في المقام الأول مكانا للعبادة وللخطب، وغالبا ما تناقش فيه بإسهاب القضايا الثقافية والنقاشات المفتوحة والأنشطة المختلفة. هكذا وصل عدد المراكز الإسلامية اليوم كما يؤكّد مدير الثقافة الإسلامية إلى 32 مركزا، كلها تحمل خصوصيات ثقافية جزائرية ومغاربية حتى فيما يتعلق بهندستها المعمارية، حيث تحوّلت هذه المراكز إلى حصون لحماية شبابنا وللدفاع عن هويتنا المغاربية لمجاهبة التيارات المتطرفة، كما تستهدف هذه المراكز كل الناس وليس فقط المصلين. إن بعض نشاطات المركز تخص المجال المحلي والجواري، وغالبا ما تكون النشاطات بالتعاون مع مختلف الهيئات والمصالح، منها خلية حماية الأحداث التابعة للدرك، والمصلحة الولائية لمكافحة الآفات، ومستشفى فرانز فانون وغيرها، علما أنّ المركز تناول قضايا الأسرة والمخدرات والعنوسة وغيرها، كما انفتح على الأجانب الذين يقصدونه للتعرف على الإسلام وحضارته. من المهام المسندة للمركز، تنظيم ندوات دينية وفكرية أو ما يتعلق بالثقافة الإسلامية، ينشطها علماء وأئمة من داخل الوطن وخارجه، وبعث الثقافة الإسلامية وتوسيعها ونشرها والسهر على ازدهار الفكر الإسلامي الأصيل، ووضع برنامج ومخططات العمل المتعلقة بتنظيم المحاضرات والندوات والتظاهرات الثقافية المختلفة والأيام الدراسية والملتقيات الجهوية والوطنية والدولية، والقيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالفكر والتراث الإسلاميين، واتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في تحقيق الأهداف الكبرى المدرجة ضمن برامج الوزارة الوصية، فيما يتعلق بإبراز دور الحضارة الإسلامية في تطور الإنسانية وتقدمها وتبادل المعلومات والخبرات العلمية مع المؤسسات العلمية والثقافية الوطنية والدولية في مجال الفكر الإسلامي، مع تشجيع الدراسات والبحوث الإسلامية المتخصصة في مختلف العلوم الإنسانية، وإحياء الأعياد الدينية والوطنية بالتنسيق مع الهيئات المعنية.