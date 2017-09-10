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مدير المركز الثقافي «عز الدين مجوبي» يايسي عبدو للمحور اليومي:

التحـــــــــدي رهاننـــــــــا لترقيـــــــــة فكـــــــــر الــــــــــــــجيل الصاعـــــــــــــد

  10 سبتمبر 2017 - 10:18   قرئ 45 مرة   0 تعليق   ثقافة
التحـــــــــدي رهاننـــــــــا لترقيـــــــــة فكـــــــــر الــــــــــــــجيل الصاعـــــــــــــد

 يعتبر المركز الثقافي عز الدين مجوبي من بين أهم المؤسسات التي تعنى بكل مجالات الإبداع الراميـــــــــــــــة إلى ترقية الفكر والمستوى الثقافي للمهتمين وحتى المبتدئين، وهو ما تأكدت منه المحور اليومي خلال الزيارة التي قامت بها إلى هناك، فيعمل المركز الذي يشرف عليه يايسي عبدو على توفير عدة تخصصات، من بينها الرسم، المكتبة، الموسيــــــــــــــــــــقى، المسرح، الحكواتي، الفنون والثقافة، روضة أطفال وغيرها، حيث أكد أنهم حريصون على استغلال إبداع الشباب الجزائري، حيث يفتح المركز أبوابه لكل الراغبين في الالتحاق من أجل صقل مواهبهم.

ولأن المركز الثقافي يعمل على تدعيم الحراك الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية ودورها في تنمية المجتمع، ولأن الثقافة جزء من الموروث الحضاري، يحرص المركز على إشراك جميع فئات المجتمع في الحراك الثقافي، بهدف تنشئة جيل واعٍ متعلم مثقف قادر على استكمال الإنجازات، وتحقيق المزيد منها، وهو ما أكده المسؤول الأول يايسي، حيث إنهم يعملون على إعادة إحياء ثقافة الحكواتي، التي لم تعد موجودة بكثرة حاليا. 

ولم يستثن المتحدث فرع الطبخ الذي يعد حسبما أفاد به جزءا من الثقافة الجزائرية، وهو ما يشهد عليه الإقبال الكبير للنساء اللواتي يمتهن صناعة الحلويات، على عكس ما يعتقده البعض بأنه لا يمت بصلة للمراكز الثقافية ودورها، بل هو فرع من فروع الهوية الوطنية، تقدم من خلالها الفرص لعرض زخم الثقافة الجزائرية أمام الأجيال المتعاقبة.

الصبر ومرافقة المنخرطين يولد الألفة وحب التعلم

يعتبر يايسي عبدو من الأشخاص الذين لا يتبعون «البريستيج»، ليكسر روتين المسؤولية ويندمج مع كل المنتمين إلى المركز سواء منهم المنخرطون أو العمال، وهو ما لمسناه خلال الزيارة، فيعتمد أسلوب الاندماج والتأقلم، فتجده حاضرا في فترة الحكواتي، أو حاضرا في درس الموسيقى، ليتخلى عن امتيازاته كمدير، وهي طريقة فعالة لإعادة بناء شخصية الشباب.

أول ما يلفت انتباهك عند دخول المركز الثقافي عزالدين مجوبي النظافة التي ترافق كل زواياه، وعن ذلك أكد يايسي عبدو أن هذا راجع للتوعية التي ترسخت لدى المرتادين، لأن هذا المبنى ملك الجميع.

مداخيل خاصة بعيدا عن ميزانية الدولة لضمان استمرار خدمات المركز

قد يظن الجميع أن مداخيل المراكز الثقافية تأتي من دعم وميزانية تقدمها وزارة الثقافة، إلا أن هذا غير صحيح -حسبما أكده يايسي في حديثه لـ «المحور اليومي»- حيث أكد أن كل المصاريف التي تقع عل عاتق المركز تأتي خصوصا من اللوحات التي يتم رسمها وعرضها للبيع، وحتى من مبالغ الاشتراكات البسيطة التي يدفعها المنخرطون سنويا، التي لا تكفي أمام الفواتير الباهظة التي يدفعها المركز فيما يخص الكهرباء والغاز والماء، رغم أن ما ينجزه المركز قد يُذهل الجميع، نظرا للقدرات التي يظهرها المشتركون. 

السكون القاتل بعد السادسة مساء

يتأسف عبدو يايسي من عدم تمكنه من فتح المركز لساعات متأخرة من الليل، لأن الفترة المسائية هي التي تخلق حركية، خاصة بانتهاء دوام كل من الدراسة والعمل، إلا أن عامل الأمن يبقى عائقا كبيرا أمام تجسيد الفكرة على أرض الواقع، ولا تحكم أبوابه إلا إذا كان خاليا من الزوار، لأن المكتبة تعد من أكثر الفروع استقطابا لمن يسعون إلى تعزيز قدراتهم والقيام ببحوثهم. المراكز الثقافية تعد رافدا ثقافيا مهما، وُجِدت لتساهم في تقديم وجبة ثقافية وإبداعية مهمة، لكن الوضع المتردي الذي وصلت إليه بعض المراكز الثقافية يحتاج إلى برامج تطويرية مذهلة ولا تقف عند حد معين، خاصة إذا ما وضع المعنيون بالثقافة في حسبانهم الوسائل التثقيفية الكثيرة التي تنتشر في أرجاء البلاد. لذلك لا بد من التطوير الممنهج والرؤية الشمولية للمراكز الثقافية ودورها وخطورة هذا الدور، والتطوير الذي تأخر إذ لم يعد قائما على اختيار مُحاضر أو مبدع، بل لابد من البحث عن آليات تطويرية تتجاوز هذا الحدّ الأدنى. والأمر منوط بالمعنيين بالثقافة وشؤونها، وأصحاب القرار فيها، عندما يؤمنون بأهمية الثقافة ودورها الخطير.

إعداد: زكية آيت سعيد، نجيبة صيودة، نوال الهواري

 

 

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