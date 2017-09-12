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مناشدا الوزارة الوصية ضرورة التحرك

عقباوي الشيخ يدعو للتكفل بحال الفنان شوقي بوزيد

  12 سبتمبر 2017 - 13:24   قرئ 9 مرة   0 تعليق   ثقافة
عقباوي الشيخ يدعو للتكفل بحال الفنان شوقي بوزيد

ناشد المخرج المسرحي عقباوي الشيخ عبر صفحته بالفايس بوك في نداء إستعجالي لوزير الثقافة عز الدين ميهوبي، ولكامل ممثلي قطاع الثقافة بمدينة باتنة، التكفل بالممثل والمخرج شوقي بوزيدي الذي يعاني في صمت بسبب مرض أقعده الفراش مدة طويلة.

نشر المخرج المسرحي عقباوي الشيخ عبر صفحته الرسمية بالفايس بوك نداء استعجاليا يدعو الوزارة الوصية ومختلف الفاعلين في الحقل الثقافي لانتشال الممثل والمخرج المسرحي شوقي بوزيد من وضعه واصفا إياه بالحساس وغير القابل للتأجيل أو التردد ولا التسويف، كون هذا الأخير يعاني في صمت من مرض ألم به وأرقده على الفراش مطولا في ظل الظروف النفسية القاهرة التي يعيشها الممثل القدير والتي أدخلته في حالة من الإحباط والشعور بالوحدة والألم المعنوي البالغ. واعتبر عقباوي الشيخ أن الفنان شوقي بوزيد في حاجة إلى دعم الجميع من زملاء المهنة والمحبين والمتابعين لنشاطه وبحاجة ماسة للعناية والإهتمام ليسترجع عافيته حتى يتمكن من العودة الى الخشبة والسينما، كما عهده محبوه. وواصل المتحدث قوله بأنه إتصل به للإطمئنان عليه فوجده مقاوما ومحاربا ومتأملا في مستقبل مشرق، ولكن بدا صوته تعبا وعلامات الإرهاق والمرض ظاهرة من نبرته المنهكة من شدة المرض. كما أكد عقباوي على تجديده الدعوة للوزارة الوصية ممثلة في شخص الوزير عز الدين ميهوبي للقيام بواجبها الأخلاقي والتاريخي من خلال الوقوف إلى جانب أحد رجالات التياتر في الجزائر شوقي بوزيد. كما قدم المتحدث إعتذاره من الفنان شوقي بوزيد عن هذه الرسالة التي كتبها نيابة عن الكثير ممن يهتم به صديقا ومبدعا مؤكدا أنه يرى في حركته الأخلاقية النبيلة واجبا عليه إذ من خلالها تمكن من نقل وضعية شوقي بوزيد الصحية آملا أن يحقق مطلبه مبتغاه من الوزارة من جهة وداعيا المولى عز وجل لأن يعجل بشفاء صانع البسمة والتميز في تاريخ السينما والمسرح الجزائري من جهة أخرى.  
 
نجيبة صيودة
 

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